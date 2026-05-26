Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực Hà Nội đã chạm ngưỡng 40 độ C. Tuy nhiên, trên mặt đường nhựa, sân tập hay các khu vực bê tông hóa, nhiệt độ thực tế còn cao hơn rất nhiều do hiệu ứng hấp thụ nhiệt.

Chia sẻ với PV VietNamNet, BSCKII Nguyễn Quang Anh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, cho biết, đây là thời điểm nguy cơ tai biến do nắng nóng tăng mạnh, đặc biệt ở những người cố gắng duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời.

Bác sĩ Quang Anh lý giải, khi cơ thể vận động liên tục dưới thời tiết nắng nóng kéo dài, tuyến mồ hôi phải hoạt động hết công suất để giải nhiệt. Nếu lượng nước thất thoát quá nhanh mà không được bù đắp kịp thời, người tập rất dễ rơi vào tình trạng kiệt sức do nhiệt, chuột rút, tụt huyết áp, choáng váng và rối loạn điện giải.

Nghiêm trọng hơn là tình trạng sốc nhiệt (say nắng). Đây là một cấp cứu y khoa cực kỳ nguy hiểm với các biểu hiện như: Thân nhiệt tăng cao đột ngột; Da nóng, đỏ, mạch đập nhanh; Lú lẫn, mê sảng, thậm chí hôn mê.

Người dân nên điều chỉnh việc luyện tập thể thao ngoài trời ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh minh họa: Tuân Nguyễn

“Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, sốc nhiệt có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tim mạch, hệ thần kinh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tập”, bác sĩ Quang Anh nói.

Người mắc bệnh nền cần lưu tâm

Không chỉ vận động viên chuyên nghiệp hay người có bệnh nền (tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường), mà ngay cả người trẻ tuổi, người tập phong trào và trẻ em đều thuộc nhóm nguy cơ cao.

Sai lầm phổ biến nhất là sự chủ quan. Nhiều người cho rằng cơ thể mình “quen tập” nên vẫn vô tư duy trì các bài cường độ cao. Theo bác sĩ Quang Anh, trong điều kiện thời tiết cực đoan hiện nay, người dân cần điều chỉnh kế hoạch tập luyện phù hợp thay vì cố gắng duy trì thành tích hay cường độ như ngày thường.

Thời gian tập luyện: Nên ưu tiên tập vào sáng sớm (khi trời đã chuyển sang có ánh sáng, khoảng sau 5h30) hoặc chiều muộn khi đã tắt nắng. Rút ngắn thời gian tập và tăng thời gian nghỉ ngơi giữa các bài tập.

Địa điểm: Lựa chọn nơi thoáng mát, có bóng râm hoặc rèn luyện trong phòng tập có hệ thống thông khí tốt.

Bù nước và chuẩn bị trước khi tập: Cần uống nước trước, trong và sau khi vận động, tuyệt đối không đợi khát mới uống. Với người đi bộ buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ một chút bánh hoặc khoai để tránh hạ đường huyết, cần khởi động kỹ trong nhà trước khi bước ra ngoài trời.

Trang phục: Chọn quần áo nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt, đội mũ và tránh mặc quần áo tối màu khi tập ngoài trời.

“Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh bất thường, chuột rút hoặc cảm giác kiệt sức, người tập cần dừng lại ngay lập tức. Hãy di chuyển vào nơi có bóng râm mát, nới lỏng quần áo, làm mát cơ thể và uống bổ sung nước. Trường hợp nặng, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu”, bác sĩ Quang Anh lưu ý.