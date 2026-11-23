Đảng Dân chủ vừa giành được thế đa số lớn nhất tại Hạ viện Mỹ trong hơn 30 năm qua, qua đó củng cố thêm lợi thế của đảng này tại Quốc hội khóa mới.

Theo The Hill, đảng Dân chủ ngày 22/11 đã chính thức giành được 258 ghế tại Hạ viện Mỹ sau khi ứng cử viên Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina. Hiện vẫn còn 4 cuộc đua vào Hạ viện chưa có kết quả cuối cùng: mỗi bang Minnesota và Tennessee còn một cuộc đua, trong khi Louisiana có hai cuộc đua sẽ bước vào vòng bỏ phiếu lại vào tháng 12.

Tuy vậy, kết quả này sẽ giúp đảng Dân chủ giành được thắng lợi áp đảo nhất tại Hạ viện kể từ năm 1992, lớn hơn bất kỳ kết quả nào mà đảng này đạt được trong các cuộc bầu cử kể từ khi ông Bill Clinton lần đầu được bầu làm tổng thống năm 1992 (258 ghế), hoặc khi ông Barack Obama đắc cử năm 2008 (257 ghế).

Hạ nghị sĩ Dân chủ Hakeem Jeffries. Ảnh: NYT

Với lợi thế sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ đã đề cử hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cho ghế Chủ tịch Hạ viện. Nếu thành công, ông Jeffries sẽ trở thành nghị sĩ da màu đầu tiên đứng đầu Hạ viện. Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng bỏ phiếu bầu bà Katherine Clark làm nữ nghị sĩ đầu tiên cho vị trí lãnh đạo phe đa số.

Theo giới quan sát, thắng lợi áp đảo ở Quốc hội cũng đồng nghĩa với sức ép lớn, khi đảng Dân chủ phải thực hiện những cam kết đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự 100 ngày, đảng Dân chủ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược những biện pháp cắt giảm chương trình bảo hiểm y tế Medicaid của đảng Cộng hòa và khôi phục các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Đảng Dân chủ cũng cam kết sử dụng quyền triệu tập và yêu cầu cung cấp tài liệu của Quốc hội để triển khai hàng loạt cuộc điều tra, qua đó thể hiện đúng vai trò của Quốc hội trong việc kiểm soát quyền lực tổng thống.

Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đang tận dụng giai đoạn chuyển giao để tiếp tục thúc đẩy nghị trình an ninh của Tổng thống Donald Trump.