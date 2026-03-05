Ngày 4/3, Mitsubishi Việt Nam công bố phiên bản số sàn MT của mẫu xe MPV 7 chỗ Xpander. So với bản cũ được lắp ráp trong nước và kiểu dáng vẫn giữ nguyên từ đời 2018-2022, phiên bản Mitsubishi Xpander MT 2026 sẽ chuyển sang nhập khẩu và có ngoại hình tương đồng với mẫu Xpander AT mới vừa ra mắt vào năm ngoái.

Ngoại hình của bản Xpander MT 2026 đã tương đồng với phiên bản AT vừa ra mắt năm 2025. Ảnh: MMV

Với ngoại hình mới, chiều dài tổng thể của Mitsubishi Xpander MT 2026 đạt 4.595mm, tăng 120mm so với bản cũ. Xe vẫn sử dụng đèn pha halogen như cũ nhưng được bổ sung thêm đèn sương mù và thiết kế la-zăng 16 inch kiểu mới.

Bên trong, hệ thống giải trí nâng cấp lên màn hình cảm ứng 7 inch, hàng ghế thứ 2 có 3 tựa đầu và thêm bệ tỳ tay tích hợp chỗ để cốc. Ghế ngồi vẫn dừng lại ở trang bị tiêu chuẩn chỉnh cơ và bọc nỉ. Động cơ trên Mitsubishi Xpander MT 2026 vẫn giữ nguyên loại MIVEC 1.5L công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm và hộp số sàn 5 cấp.

Theo hãng công bố, giá bán của Mitsubishi Xpander MT 2026 là 568 triệu đồng, tăng nhẹ 8 triệu đồng so với bản cũ và đang đắt hơn khá nhiều so với các đối thủ tại Việt Nam. Theo đó, đối thủ của Mitsubishi Xpander MT gồm có Hyundai Stargazer CVT bản tiêu chuẩn (489 triệu đồng), Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng).

Các đối thủ cạnh tranh trong tầm giá với Mitsubishi Xpander MT 2026. Ảnh: Ngô Minh

Trong đó, Hyundai Stargazer có lợi thế nhờ giá thấp hơn gần 80 triệu đồng và được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT. Toyota Avanza Premio MT tuy có giá thấp hơn 10 triệu đồng nhưng thiết kế có phần kém hấp dẫn hơn, còn Suzuki XL7 AT

Ngoài ra, mẫu MG G50 MT Com dù ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung cao cấp hơn nhưng cũng có mức giá cạnh tranh hơn Mitsubishi Xpander MT khi có giá chỉ 559 triệu đồng.

Việc hãng xe Nhật Bản chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc cho thấy tỷ trọng của phiên bản MT chiếm không nhiều trong tổng doanh số bán hàng của dòng xe Xpander.

Kết thúc năm 2025, Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững ngôi vương doanh số phân khúc xe MPV 7 chỗ và đứng đầu nhóm xe động cơ đốt trong tại Việt Nam với tổng cộng 19.891 xe bán ra. Đây là năm thứ 7 liên tiếp mẫu xe này dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Trong năm 2026, các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ sẽ không có quá nhiều thay đổi, nhiều khả năng vị thế của Xpander vẫn sẽ khó bị lung lay.

