Từ đầu tháng 3/2026, thương hiệu xe sang Lexus tại Việt Nam đã chính thức điều chỉnh giảm giá niêm yết đối với hàng loạt các mẫu xe hybrid, mức giảm lên tới hàng trăm triệu đồng so với trước đây.

Lexus LS 500h có mức điều chỉnh giảm giá cao nhất 330 triệu đồng, đưa giá niêm yết còn 8,03 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Thành

Cụ thể, các dòng xe hybrid của Lexus được điều chỉnh giá bán lẻ trong đợt này gồm có NX, RX và LS. Trong đó, mẫu xe sedan hạng sang cỡ lớn Lexus LS 500h có mức giảm giá cao nhất, lên tới 330 triệu đồng, kéo giá bán từ 8,36 tỷ đồng xuống còn 8,03 tỷ đồng.

Dòng xe SUV bán chạy nhất của hãng là RX cũng biến động mạnh về giá khi bản RX 350h Premium giảm 150 triệu đồng, từ 3,5 tỷ đồng xuống còn 3,35 tỷ đồng và bản RX 350h Premium giảm 190 triệu đồng, từ 4,33 tỷ đồng xuống còn 4,14 tỷ đồng. Còn đối với mẫu SUV cỡ nhỏ NX 350h hiện có giá mới là 3,27 tỷ đồng sau khi giảm 150 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất Lexus RX cũng có mức giảm tới gần 200 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Thành

Bước điều chỉnh giá lần này giúp Lexus tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ lên các thương hiệu xe sang châu Âu như BMW, Mercedes hay Audi cùng tầm giá.

Lexus Việt Nam cho biết đợt điều chỉnh giảm giá bán lẻ lần này xuất phát từ việc các mẫu xe hybrid được hưởng mức thuế thấp theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định mới, các dòng ô tô xăng lai điện (bao gồm xe hybrid tự sạc HEV và xe hybrid sạc điện PHEV) nếu tiêu hao nhiên liệu bằng 70% so với phiên bản xe chạy xăng/dầu cùng phân khúc sẽ chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe chạy xăng hoặc dầu cùng chủng loại.

Tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe đều được giảm giá. Các phiên bản hiệu suất cao và đặc thù như RX 500h F Sport Performance (4,94 tỷ đồng) hay mẫu MPV hạng sang LM 500h (7,53-8,95 tỷ đồng) vẫn giữ nguyên giá niêm yết do tỷ trọng tiêu hao nhiên liệu có thể chưa đáp ứng đủ điều kiện của luật thuế mới.

Riêng mẫu sedan hạng sang cỡ trung Lexus ES 300h tạm thời chưa thay đổi giá do chờ đợi thế hệ hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới đây.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc công cộng cho xe thuần điện (BEV) vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, dòng xe hybrid tự sạc (HEV) được các chuyên gia đánh giá là "bước đệm" chuyển đổi mang tính thực tiễn cao nhất cho người dùng Việt.

