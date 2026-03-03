Hiện tại, tôi đang có tài chính khoảng 800 triệu đồng và cần tìm một chiếc xe gầm cao SUV 7 chỗ để phục vụ nhu cầu gia đình. Tôi lên mạng tìm thì có thấy một số cái tên như Toyota Innova và Mitsubishi Destinator.

Trong đó, Mitsubishi Destinator trông khá đẹp và được nhiều người khen. Tôi có qua đại lý để tìm hiểu thì nhân viên đại lý có báo xe đang hết và muốn mua thì sẽ phải chờ một thời gian vì lượng khách hàng đặt mua đang cao.

Về ngoại hình và nội thất, tôi thấy khá ổn đối với Destinator nhưng cũng chưa kịp lái thử mẫu xe mới này của Mitsubishi. Vậy xin nhờ các quý anh, chị hoặc chủ xe cho tôi xin thêm ý kiến về ưu nhược điểm của mẫu xe này, có nên đặt mua và chờ hay không?

Tôi xin cảm ơn!

