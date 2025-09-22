Những ngày qua, Đặng Thị Hồng xuất hiện ngày một thường xuyên trong các buổi livestream bán hàng trên trang cá nhân. Tay đập 19 tuổi bán chủ yếu là sản phẩm, dụng cụ tập thể thao, được nhiều người ủng hộ.

Đây là một trong những hướng đi mới của Đặng Thị Hồng, khi cô xác định có thể phải giải nghệ sớm. Trước đó, VĐV người Thái Nguyên bị loại khỏi giải U21 thế giới 2025 vì "không đủ điều kiện thi đấu".

Đặng Thị Hồng nhận án phạt nặng ở giải U21 thế giới 2025.

Chưa hết, sau khi về nước, Đặng Thị Hồng tiếp tục nhận án phạt cấm thi đấu vô thời hạn tại các giải trong nước từ Liên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam (VFV). Theo VFV, những giải đấu chính thức trong nước VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cho đến khi có quyết định khác.

Đặng Thị Hồng xác định gần như không còn cơ hội thi đấu trở lại. Cô tích cực bán hàng online, thậm chí có những buổi livestream kéo dài tới 2-3h sáng. Hiện trang cá nhân của Hồng có hơn 13.000 lượt theo dõi.

Từ một tay đập chủ lực của CLB và tuyển U21 bóng chuyền Việt Nam, tương lai sẽ lên ĐTQG, hình ảnh Đặng Thị Hồng phải thức đêm để "chốt đơn" khiến nhiều người xót xa.

Đặng Thị Hồng đang vất vả mưu sinh. Ảnh: S.N

Tuy nhiên tay đập 19 tuổi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Sau khi không được thi đấu, mọi nguồn thu với Đặng Thị Hồng bị đóng lại.

Được biết gia cảnh của cô rất khó khăn, và đây chính là một trong những lý do Đặng Thị Hồng quyết tâm thoát nghèo nhờ con đường thể thao. Tuy nhiên, khi tài năng của chủ công sinh năm 2006 mới chỉ chớm nở, sự nghiệp của một VĐV đã bị đóng sập bởi những lệnh cấm mà cho đến giờ vẫn còn nhiều dấu hỏi.

Trước mắt, Đặng Thị Hồng tiếp tục được đơn vị Thái Nguyên hỗ trợ một phần, nhưng về lâu về dài, cô cần được theo học Đại học (Đại học TDTT Bắc Ninh) để chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Theo Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường, có một số đơn vị sẵn sàng tài trợ chi phí để Đặng Thị Hồng đi học. Ngoài ra, VFV cũng sẽ giúp tay đập 19 tuổi lựa chọn những công việc phù hợp trong tương lai liên quan tới chuyên môn bóng chuyền.