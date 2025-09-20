Tỷ phú Federer

Laver Cup bước sang mùa giải thứ 8, và đâu đó người ta lại thấy Roger Federer mỉm cười rạng rỡ, đi đi lại lại ở San Francisco (Mỹ).

Suy cho cùng, giải đấu - nơi tập hợp những ngôi sao đối đầu nhau từ hôm nay (19/9), chia thành đội châu Âu và phần còn lại của thế giới - chính là “món đồ chơi” ưa thích của huyền thoại Thụy Sĩ.

Federer trở thành tỷ phú thể thao. Ảnh: Laver Cup

Cách đây 3 năm, Federer giã từ sự nghiệp để tận hưởng thành quả và bắt đầu một giai đoạn mới: nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho núi rừng, hạn chế xuất hiện công khai, nhưng lại có thêm vô số chuyến đi để đáp ứng hàng loạt cam kết riêng.

Bên cạnh anh, gần như lúc nào cũng có người đại diện thân tín Tony Godsick.

Chính Godsick từng gợi ý Federer xây dựng một giải đấu theo cảm hứng Ryder Cup (golf), với tham vọng biến thành sự kiện thường niên lớn. Có vẻ như ý tưởng đó đang đi đúng hướng.

Laver Cup không mang về điểm xếp hạng, lại khiến lịch trình vốn dày đặc của quần vợt thêm căng thẳng sau US Open; nhưng khác với sự thoái lui hàng loạt khỏi Davis Cup, các ngôi sao lại hào hứng đáp lời Federer - sức hút khó cưỡng của “bậc thầy”.

Trong thời kỳ thi đấu, Federer liên tục dẫn đầu bảng thu nhập của làng quần vợt và thường xuyên góp mặt trong top giàu có nhất giới thể thao.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của anh không đến từ chiến thắng trên sân, mà nhờ vào cấu trúc kinh doanh tinh vi do Godsick thiết kế, gắn với hình ảnh Federer: xuất sắc, sang trọng, tinh tế.

Một loạt thương hiệu xa xỉ như Mercedes, Rolex, Moet & Chandon đồng hành cùng anh, và cả công ty quản lý Team 8 Sports & Entertainment chuyên săn lùng tài năng trẻ.

Bước ngoặt lớn chính là sự ra đời của Laver Cup. Nhờ đó, Federer bứt phá mạnh mẽ về kinh doanh. Theo tạp chí Forbes, tài sản của anh hiện khoảng 1,1 tỷ USD, chính thức gia nhập nhóm “tỷ phú” thể thao.

Alcaraz chơi golf cùng thần tượng Federer trước Laver Cup 2025. Ảnh: Instagram

Trước Federer, chỉ có 6 cái tên chạm mốc này: Michael Jordan (3,2 tỷ USD), Ion Tiriac (1,959), Magic Johnson (1,277), Bruno Bridgeman (1,192), Tiger Woods (1,107) và LeBron James (1). Nói cách khác: bóng rổ, quần vợt và golf chính là “mỏ vàng”.

Thương hiệu Federer

Federer chia tay sự nghiệp năm 2022, ngay tại Laver Cup, với bức ảnh bắt tay Rafa Nadal trong nước mắt ở O2 Arena (London) - khoảnh khắc đi vào lịch sử.

“Tôi đã tập luyện hơn một năm chỉ để có thể chơi trận đó”, anh tiết lộ trong buổi phỏng vấn tháng 6/2024 nhân dịp công chiếu phim tài liệu Twelve Final Days.

Trước đó, ấn tượng không kém là hình ảnh năm 2017, khi anh và Nadal lần đầu bắt cặp tại Laver Cup ở Prague.

Cả hai khoảnh khắc đều được Federer tính toán kỹ lưỡng, hiểu rõ sức lan tỏa của chúng. Anh và Godsick vốn lão luyện trong nghệ thuật đàm phán.

Điển hình nhất là cuộc chia tay Nike năm 2018, khi Federer nhận lời mời của Uniqlo với hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD - gấp đôi Nike đề nghị.

Trong 16 năm liên tiếp, Federer là tay vợt có thu nhập cao nhất. Năm 2020, anh thậm chí kiếm được nhiều hơn bất kỳ VĐV nào khác (106,3 triệu USD).

Phong cách kín đáo nhưng vẫn hiện đại của Federer được phản chiếu trong Laver Cup: ngắn gọn, kịch tính, giải trí, phù hợp khán giả truyền hình và thế hệ mới.

Bức ảnh mang tính biểu tượng khi Federer chia tay quần vợt. Ảnh: Ella Ling

Giải đấu đã đi qua những thành phố danh tiếng như Chicago, Geneva, Boston, Vancouver, Berlin… tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, trừ năm 2023 có phần lặng lẽ.

Nếu như khán giả từng háo hức với những màn tái hợp của Federer và Nadal, thì năm ngoái, sự xuất hiện lần đầu của Carlos Alcaraz trở thành tâm điểm.

Alcaraz từng đánh tập với Federer năm 2019, nhưng mãi tới đây mới thực sự giao lưu. Trong ấn bản 2021, khi còn bị nghi ngờ về khả năng giải nghệ, Federer vẫn xuất hiện tại Boston Garden với đôi nạng, như một tín hiệu gửi đến công chúng.

“Roger bảo tôi đừng nghĩ xa 15 năm, mà hãy tính theo từng chặng 5 năm, năm này qua năm khác”, Alcaraz tiết lộ.

“Tôi nghĩ châu Âu năm nay mạnh hơn, và đôi nam không còn quá quyết định nữa vì các cặp cân bằng. Có lẽ trận đơn sẽ định đoạt, và với Alcaraz, tôi nghiêng về châu Âu”, Federer nhận định sau khi cùng nhà vô địch US Open 2025 chơi golf tại San Francisco.

Sức hút Alcaraz là điểm nhấn Laver Cup lần này, không lâu sau khi anh chinh phục khán giả Mỹ và trở lại số 1 thế giới. Trên tất cả vẫn là giải đấu vừa thực vừa ảo, đúng chất Federer.