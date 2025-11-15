Giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc

Quảng Ninh là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược.

Quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách đặc thù, đồng thời huy động nguồn lực để đầu tư cho khu vực biên giới, biển đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Củng cố thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Tỉnh chú trọng lồng ghép mục tiêu an ninh vào chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án kinh tế – xã hội; ưu tiên các công trình đa năng, lưỡng dụng như cảng, bến cảng, sân bay, đường cao tốc, hệ thống hậu cần nghề cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân đã chủ động triển khai Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030.

Nhờ vậy, tại các vùng biên giới hải đảo hôm nay đã và đang bừng lên sức sống mới, diện mạo mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội và trực tiếp nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới biển đảo, hình thành các tuyến, các đai bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.

“Lá chắn lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Đông Bắc

Để giữ vững an ninh vùng biên, tỉnh Quảng Ninh xác định không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải phát huy nòng cốt là dân. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám địa bàn, vượt khó cùng dân phát triển kinh tế, giữ gìn biên cương.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (28/9/2018) của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chỉ thị số 01/CT-TTg (9/1/2015) của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, trong đó có đề án tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời tăng cường giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên, hải đảo. Quảng Ninh cũng là địa phương duy nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh (Nghị quyết 23 ngày 3/3/2024).

Hiện toàn tỉnh đang duy trì, phát huy hiệu quả 44 tổ tự quản đường biên cột mốc, với 351 hộ và 679 thành viên quản lý 112 cột mốc với 118,825 km đường biên giới và các bến cảng. Ngoài ra, còn có 393 tổ an ninh trật tự với trên 3.700 thành viên, 60 tổ tàu thuyền an toàn đoàn kết và 14 tổ bến bãi tự quản thu hút trên 1.000 thành viên. Từ phong trào quần chúng tham gia tự quản đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, sức mạnh của người dân vùng phên giậu của Tổ quốc.

Trên khắp dải biên cương, nơi các địa bàn biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân luôn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức sâu sắc điều đó, thời gian qua, cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng đã phát huy vai trò tiên phong, bám địa bàn, sát cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở khu vực biên giới hải đảo. Qua đó, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người lính quân hàm xanh nơi phên giậu Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới biển đảo.

Trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng 68 ngôi nhà "Mái ấm biên cương"; đỡ đầu 152 lượt học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng" với tổng kinh phí gần 5,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức khám, cấp thuốc và tặng quà cho hàng nghìn lượt người dân với kinh phí trên 1,6 tỷ đồng.

Lực lượng biên phòng cũng luôn đi đầu trong phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội, chính quyền địa phương tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Những việc làm thiết thực ấy tạo nền tảng vững chắc để củng cố thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.