Ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố hai bị can liên quan vụ thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố và hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của anh N.V.K. (28 tuổi, trú phường Đa Mai) về việc Trần Văn Bình (SN 1997, trú tại phường Đa Mai) thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Bị can Trường (bên trái) và bị can Bình (bên phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định đầu năm 2026, Trần Văn Bình không có việc làm ổn định, thường xuyên đánh bạc trên mạng dẫn đến thua lỗ, nợ nần và mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 1 đến tháng 4/2026, Bình tạo vỏ bọc là lái xe chuyên nghiệp, thuê ô tô tự lái của nhiều người rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Xe ô tô do đối tượng Trần Văn Bình thuê rồi mang đi cầm cố.

Cơ quan điều tra xác định Bình đã chiếm đoạt 6 ô tô của 5 bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

Làm việc với công an, Bình khai mang số ô tô này đến cầm cố tại cửa hàng Trường Phát của Nguyễn Hữu Trường (SN 1990, trú tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh).

Từ lời khai của Bình, công an mở rộng điều tra và phát hiện Trường có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen". Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, Trường cho vay dưới hình thức nhận cầm cố tài sản với tổng số tiền 961 triệu đồng, áp dụng lãi suất vượt quy định và thu lợi bất chính hơn 107 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trường, công an thu giữ 11 ô tô, 71 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố Trường về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.