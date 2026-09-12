Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đã được hình thành trên môi trường điện tử và từng bước được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mỗi cán bộ có một hồ sơ điện tử

Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết đây là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ khâu cập nhật, theo dõi đến khai thác thông tin phục vụ quản lý.

Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu, các cơ quan đang từng bước số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật để chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy sang quản lý thống nhất bằng dữ liệu và hồ sơ điện tử.

Ông Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Vũ Điệp.

Theo định hướng mới, mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ điện tử gắn với số định danh cá nhân. Việc sử dụng số định danh cá nhân giúp thống nhất thông tin, hạn chế tình trạng dữ liệu phân tán, đồng thời thuận lợi hơn trong cập nhật, khai thác và quản lý hồ sơ.

Đáng chú ý, việc quản lý hồ sơ cán bộ cũng được hoàn thiện theo hướng mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ chung.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử sẽ được quản lý kết hợp. Khi các điều kiện pháp lý, kỹ thuật được bảo đảm, hồ sơ điện tử sẽ từng bước thay thế cơ bản hồ sơ giấy.

Theo Bộ Nội vụ, chuyển sang quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng dữ liệu và hồ sơ điện tử là bước thay đổi quan trọng, giúp giảm hồ sơ giấy, hạn chế trùng lặp thông tin và thuận lợi hơn trong cập nhật, khai thác dữ liệu.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát các quy định liên quan để triển khai thống nhất việc quản lý hồ sơ điện tử, hướng tới thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Tuy nhiên, quá trình số hóa phải bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, thống nhất và có cơ sở pháp lý để sử dụng trong quản lý cán bộ.

Dữ liệu được cập nhật giúp đánh giá chính xác năng lực cán bộ

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), cho rằng việc số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cần được nhìn nhận không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà quan trọng hơn là tăng cường quản lý đội ngũ bằng dữ liệu.

Theo ông Lạng, khi quá trình công tác, vị trí việc làm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các khoản hỗ trợ và những thông tin liên quan được cập nhật, số hóa đầy đủ, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở khách quan hơn để kiểm tra, đánh giá cán bộ.

“Quản lý bằng dữ liệu sẽ giúp nhiều vấn đề trở nên rõ ràng hơn: nhận bao nhiêu tiền, thực hiện công việc thế nào, kết quả ra sao đều có thể kiểm chứng”, ông Lạng nói.

Theo chuyên gia, khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ và liên thông, việc đánh giá, sàng lọc cán bộ có thể dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng công việc và mức độ đóng góp thực tế, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những nhận xét mang tính chủ quan.

Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý phát hiện những trường hợp thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả, những bất cập trong bố trí, sử dụng cán bộ hoặc những khoản chi, hỗ trợ chưa phù hợp để kịp thời rà soát, điều chỉnh.

Ông Lạng cho rằng quá trình chuyển đổi sang quản lý bằng dữ liệu cũng cần gắn với cơ chế hậu kiểm và sửa sai.