Apple vừa ra mắt các dòng iPhone mới iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, một số KOL reviewer về công nghệ và phóng viên của Việt Nam đã được mời sang Mỹ trực tiếp tham dự sự kiện lần này.

Nhà báo Vũ Tuấn Hưng (Báo điện tử Vnexpress) tại sự kiện Apple ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo. Ảnh: FBNV

Theo nhà báo Vũ Tuấn Hưng (Hưng Vũ - Báo điện tử Vnexpress), để đánh giá thực tế iPhone Duo, người dùng buộc phải trải nghiệm trực tiếp trên tay mới thấy hết sự đột phá so với các mẫu smartphone gập hiện có trên thị trường.

Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, tỷ lệ thiết kế của Duo trông khá tương đồng với các đối thủ từ Samsung, Huawei hay Xiaomi. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất sẽ lộ diện ngay khi cầm máy: nếp gấp màn hình.

Nếp gấp trên iPhone Duo gần như tàng hình. Người dùng chỉ có thể nhận ra nếu cố tình soi thật kỹ; còn trong trải nghiệm vuốt chạm hay gập mở thông thường, khu vực này liền mạch đến mức hoàn hảo. Một điểm nhấn đột phá khác là lớp phủ nhám trên màn hình. Thiết kế này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác phẳng tuyệt đối mà còn mang lại cảm giác vuốt chạm vô cùng cao cấp.

Giá trị thực sự của iPhone Duo còn nằm ở sự tối ưu giao diện. Trải nghiệm trên màn hình trong mượt mà như một tấm kính phẳng nguyên khối 7,6 inch, tựa như một chiếc iPad Mini phiên bản cao cấp. Đặc biệt, camera ẩn dưới màn hình được xử lý tinh tế, gần như biến mất hoàn toàn để nhường chỗ cho một không gian hiển thị không điểm chết.

Cuối cùng, hiệu ứng chuyển cảnh khi gập mở máy được xử lý rất mượt, tạo cảm giác tự nhiên như lật một trang sách, mang đến sự liền mạch tuyệt vời giữa màn hình trong và ngoài.

Về bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max năm nay, theo anh Hưng các sản phẩm này không mang đến những nâng cấp mang tính đột phá. Thay vào đó, Apple tập trung tối ưu trải nghiệm cho những người đam mê nhiếp ảnh bằng tính năng thay đổi khẩu độ hoàn toàn mới.

KOL reviewer công nghệ Trần Xuân Vinh (Vinh Vật Vờ - Vinh Xô) tại sự kiện Apple. Ảnh: FBNV

KOL reviewer công nghệ Trần Xuân Vinh (Vinh Vật Vờ - Vinh Xô) cũng tham dự trực tiếp tại sự kiện cho biết, thực tế iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay không có sự thay đổi đột phá quá nhiều. Các nâng cấp của những dòng sản phẩm này chủ yếu dành cho người nào thực sự muốn mua máy để dùng. Ví dụ như Dynamic Island bé hơn một chút cho không gian hiển thị tốt hơn.

Về tính năng camera khẩu độ biến thiên, thực tế cho thấy đây chủ yếu là để có thêm cái mới cho dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Riêng iPhone Duo, anh Trần Xuân Vinh chia sẻ, chiếc iPhone mới này thu hút được sự chú ý nhất của mọi người tại sự kiện ra mắt. Không chỉ những người yêu thích công nghệ mà người bình thường cũng cảm thấy bất ngờ khi Apple đã làm một chiếc iPhone gập.

Trải nghiệm iPhone gập cũng rất khác biệt, với màn hình bên trong nếp gập gần như không có và việc sử dụng màn hình nhám mờ cũng tránh được hạn chế hiển thị các nếp gập, hay là bị bám mồ hôi dấu vân tay.

Ngoài ra phần mềm trải nghiệm quá mượt mà, rất khác biệt so với những chiếc điện thoại gập khác.

Về mức giá 65 triệu đồng, anh Vinh cho rằng nó hợp lý với một sản phẩm cao cấp, còn việc mua hay không là do nhu cầu của mỗi người, khi đây rõ ràng là một chiếc điện thoại không dành cho số đông.

Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) tại sự kiện Apple. Ảnh: FBNV

Một KOL công nghệ nổi tiếng khác là anh Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) cũng đưa ra đánh giá nhanh về các dòng iPhone mới của Apple sau khi đã trực tiếp cầm trên tay trải nghiệm.

Anh Ngô Đức Duy cho biết, về cơ bản, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max không phải là một bản nâng cấp quá mạnh hay cải tiến quá rõ rệt so với iPhone 17 Pro Max. Nhìn bề ngoài thì thiết kế gần như là một, không khác gì nhau. Các nâng cấp lớn chủ yếu nằm ở bên trong, đơn cử như phần Dynamic Island đã nhỏ hơn.

Cái đắt giá nhất nằm ở cụm camera mới với khả năng tùy chỉnh khẩu độ biến thiên, kết hợp cùng chế độ chỉnh tay thủ công can thiệp cực sâu vào phần cứng. Những ai hay quay chụp, dùng iPhone làm công cụ tác nghiệp chính hay là nhà sáng tạo nội dung thì đây sẽ là một nâng cấp rất đáng tiền.

Với iPhone Duo, anh Ngô Đức Duy chia sẻ, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của Apple – hãng thực sự đã có một cách tiếp cận khá mới mẻ. Đặc biệt là cách họ tối ưu hóa animation hiển thị rất liền mạch giữa màn hình ngoài và màn hình trong, cũng như các thao tác vuốt chạm để tận dụng tối đa không gian lớn.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có hai điểm cần thời gian trả lời sâu hơn: Thứ nhất là nếp gấp ở giữa. Trải nghiệm ban đầu trên tay thì gần như vô hình, chỉ sờ mới thấy cấn nhẹ một xíu, nhưng chặng đường sử dụng lâu dài thì liệu nó có hằn rõ hơn hay không?

Thứ hai là khả năng tối ưu ứng dụng. Các ứng dụng nguyên bản của Apple chắc chắn là hiển thị rất tốt, nhưng còn những ứng dụng từ bên thứ ba mà người dùng sử dụng thực tế hàng ngày thì qua lại giữa hai màn hình sẽ ra sao? Cái này chắc chắn sẽ cần thêm thời gian trải nghiệm sâu để có đánh giá chi tiết nhất.

KOL công nghệ Nguyễn Ngọc Duy Luân (Duy Luân Dễ thương) tại sự kiện Apple. Ảnh: FBNV

Một KOL nổi tiếng khác của giới công nghệ là Nguyễn Ngọc Duy Luân (Duy Luân Dễ thương) cũng cho biết, chiếc iPhone gập Duo của Apple thực tế rất tuyệt vời, mọi thứ hoàn thiện xuất sắc.

Màn hình bên trong với công nghệ nanotexture chống chói kiêm chức năng che giấu nếp gấp rất hiệu quả, hầu như không nhìn thấy gì.

Bên ngoài máy gập lại rất nhỏ gọn, bên trong tỉ lệ màn hình gần với iPad nên xem nội dung, đa nhiệm và video đều rất tốt.

Giao diện iOS trên màn hình gập đẹp, dễ hiểu, nhiều nét gần giống iPadOS. Bộ đôi camera góc rộng và siêu rộng đáp ứng được nhu cầu của nhiều người cần.

Ngoài ra, màn hình gập làm được nhiều thao tác như chụp bằng camera chính mà vẫn tự canh góc được. Máy được thiết kế khá mỏng, cầm lướt web và đọc văn bản rất thoải mái.

Riêng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, theo anh Luân nâng cấp về camera khẩu độ biến thiên chủ yếu nhắm tới người dùng chuyên nghiệp, thích chụp ảnh, quay video, cần nhiều tinh chỉnh thủ công, riêng người bình thường không có nhiều nhu cầu.