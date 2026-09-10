Rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng chiếc iPhone gập đầu tiên của mình với tên gọi iPhone Duo.

Chiếc iPhone Duo mà Apple vừa ra mắt. Ảnh chụp màn hình

iPhone Duo sử dụng kiểu gập ngang, tương tự dòng Galaxy Z Fold của Samsung. Khi đóng, máy có màn hình ngoài 5,4 inch.

Khi mở, màn hình bên trong có kích thước khoảng 7,6 inch Super Retina. Camera FaceTime nằm ở màn hình bên trong.

Với thiết kế nanotexture tùy biến, màn hình trong của iPhone Duo cho cảm giác phẳng khi nhìn trực tiếp, đồng thời có độ cứng hơn 40% so với các thiết kế khác trong ngành.

Bản lề máy chứa hơn 100 linh kiện và máy có giá khởi điểm 1.999 USD (65 triệu đồng), với các tuỳ chọn bộ nhớ 256 GB đến 2 TB và người dùng có thể đặt trước từ 16/10, máy được bán ra từ 23/10.

KOL Huy Nguyễn (Huy NL). Ảnh: FBNV

Theo anh Huy Nguyễn (HuyNL), một KOL công nghệ đến từ Schannel cho biết, với mức giá của iPhone Duo như trên, anh thà chọn 2 chiếc Z Fold 8 hơn là sở hữu iPhone gập mới của Apple.

Anh cho biết, giá iPhone gập của Apple đưa ra là quá cao, trong khi hiện đang có nhiều lựa chọn điện thoại gập khác cũng có trải nghiệm gần tương tự, mà mức giá lại rẻ hơn, tại sao lại không chọn.

Tương tự, anh Hoàng Dũng (Gà Tổng), một reviewer công nghệ khá nổi tiếng tại TPHCM trong thời gian gần đây cũng cùng quan điểm.

KOL Hoàng Dũng (Gà Tổng). Ảnh: FBNV

Với mức giá gần 2000 USD (tức là 65 triệu đồng – theo giá Apple Store Việt Nam), anh sẽ không chọn sản phẩm này, thay vào đó ở góc độ cá nhân vẫn sẽ chọn Z Fold 8 bởi mức giá tốt hơn và trải nghiệm nhìn chung cũng tương tự.

Tuy nhiên, theo anh Tuấn Lê, đến từ trang tin công nghệ GenK, mức giá của Apple Duo ở đây dành cho những ai sẵn sàng bỏ ra tìm trải nghiệm mới trên hệ sinh thái của Apple, thứ mà vốn trước đây chỉ gói gọn trong một chiếc điện thoại smartphone dạng thanh truyền thống. Bỏ 1.999 USD cho chiếc điện thoại gập này thực sự không quá cao, nếu so với câu chuyện “bão giá” smartphone năm nay và thực tế Galaxy Fold đầu tiên ra mắt cũng có giá 1.899 USD. Theo anh, đây là mức giá hợp lý cho trải nghiệm cái mới mẻ mà Apple mang lại.

Tuấn Lê bên cạnh cựu CEO Apple Tim Cook, đến từ trang tin điện tử GenK, từng tham dự sự kiện ra mắt iPhone 17 series của Apple. Ảnh: FBNV

Trịnh Nhữ Ánh Ngọc, một nữ KOL công nghệ tại TPHCM cũng cho rằng, ở đây việc có nên bỏ ra gần 2.000 USD để mua iPhone Duo hay không vẫn còn tuỳ quyết định của mỗi người. Bởi đây không phải là sản phẩm dành cho số đông, nếu đủ đam mê thì đây là một sản phẩm rất đáng để trải nghiệm.

Theo Ánh Ngọc, mặc dù chưa trải nghiệm thực tế, nhưng theo đánh giá ban đầu, Apple đã làm rất nghiêm túc cho sản phẩm iPhone gập đầu tiên này.

Trịnh Nhữ Ánh Ngọc, một nữ KOL công nghệ tại TPHCM từng được vinh danh tại Tech Awards 2025. Ảnh: FBNV

Điểm cộng lớn là Apple đã rất chăm chút việc thiết kế sản phẩm, khi đầu tư một cách tỉ mỉ cho từng chi tiết và gia cố một cách chắc chắn. Ngoài ra, sản phẩm vẫn giữ được chất riêng của hãng, đặc biệt là phần tối ưu giao diện, hệ sinh thái phần mềm… điều mà các điện thoại gập khác chưa làm được.

Khúc Quốc Hưng (Hưng Khúc), một KOL công nghệ khác từng được Apple mời tham dự sự kiện ra mắt iPhone 17 series cũng cho rằng, việc sở hữu iPhone Duo ở đây nó không đơn thuần là câu chuyện về cấu hình hay giá bán.

Theo anh, Apple có một truyền thống khá rõ là họ hiếm khi đưa công nghệ mới ra đầu tiên, nhưng thường chờ đến khi công nghệ đủ hoàn thiện mới biến nó thành một sản phẩm định nghĩa lại trải nghiệm.

Hưng Khúc, KOL công nghệ từng đến Apple dự sự kiện ra mắt iPhone 17 series. Ảnh: FBNV

iPhone Duo là ví dụ khá rõ. Từ khung titan, màn hình nano texture giúp giảm phản chiếu, cho tới nếp gập được xử lý rất mờ, Apple đang giải quyết những điểm yếu vốn tồn tại trên smartphone gập.

Nhưng khác biệt lớn nhất ở đây vẫn là phần mềm. Apple kiểm soát cả phần cứng lẫn hệ điều hành, nên có thể tối ưu iOS cho thiết kế gập và tiếp tục hỗ trợ lập trình viên tối ưu ứng dụng theo thời gian. Đây là thứ có thể tạo ra lợi thế lâu dài.

Theo KOL công nghệ này, chiếc iPhone Duo không dành cho tất cả mọi người. Nếu ưu tiên giá trị trên mỗi đồng tiền thì đâ không phải là lựa chọn dễ thuyết phục. Nhưng nếu muốn trải nghiệm cách Apple hoàn thiện và định nghĩa lại smartphone gập, thì iPhone Duo lại rất đáng để thử.