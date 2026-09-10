Theo Apple, đây là thế hệ iPhone có bước tiến lớn nhất về thời lượng pin trong lịch sử hãng. Những con số được công bố cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều có thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mẫu iPhone Duo màn hình gập cũng đạt mức thời lượng pin khá ấn tượng dù phải cung cấp năng lượng cho hai màn hình.

iPhone 18 Pro và iPhone Duo vừa ra mắt. Ảnh: 9to5mac

iPhone 18 Pro tăng thời lượng pin so với iPhone 17 Pro

Apple cho biết thời lượng pin trên thế hệ iPhone mới được cải thiện nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong đó có thiết kế pin bên trong được thay đổi, hiệu suất năng lượng cao hơn nhờ chip A20 Pro mới và những tối ưu hóa đến từ phần mềm hệ thống.

Tất nhiên, những con số trên lý thuyết vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện sử dụng thực tế. Các bài đánh giá độc lập sẽ cho thấy iPhone 18 Pro có thể duy trì thời lượng pin ra sao khi người dùng liên tục nhắn tin, chụp ảnh, chơi game, xem video hay duyệt web.

Ở thời điểm hiện tại, thông số do Apple công bố vẫn là cơ sở tốt nhất để so sánh giữa các thế hệ.

Hãng sử dụng thời gian phát video trực tuyến làm một trong những tiêu chí chính để đánh giá thời lượng pin iPhone.

iPhone 17 Pro có thời lượng phát video trực tuyến tối đa 30 giờ, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt 35 giờ. Với iPhone 18 Pro, con số này được nâng lên 36 giờ.

Đáng chú ý hơn là iPhone 18 Pro Max, thời lượng phát video trực tuyến của mẫu máy này tăng từ 35 giờ lên 45 giờ. Đây là một trong những cải tiến đáng kể nhất về pin trên dòng iPhone Pro trong những năm gần đây.

Không chỉ sử dụng bài kiểm tra phát video, Apple còn công bố một chỉ số thời lượng pin mới cho dòng iPhone 18 Pro nhằm phản ánh sát hơn cách người dùng thực sự sử dụng điện thoại.

Phương pháp này kết hợp nhiều hoạt động phổ biến như nhắn tin, chụp ảnh, chơi game, duyệt web và các tác vụ khác.

Apple cho biết chỉ số được xây dựng dựa trên những gì người dùng thực tế thường làm với iPhone, thay vì chỉ tập trung vào một tác vụ riêng lẻ như xem video.

Theo tiêu chuẩn mới này, iPhone 18 Pro Max có thể hoạt động tới 30 giờ chỉ với một lần sạc. Trong khi đó, iPhone 18 Pro đạt 24 giờ trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Các màu mới iPhone 18 Pro. Ảnh: MacRumors

Nếu các con số này được duy trì trong thực tế, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành một lựa chọn đặc biệt đáng chú ý đối với những người ưu tiên thời lượng pin.

Mức 30 giờ theo bài kiểm tra hỗn hợp cũng cho thấy Apple đang cố gắng đưa cách công bố thời lượng pin đến gần hơn với trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Một điểm cần lưu ý là những con số nói trên được áp dụng cho các phiên bản iPhone 18 Pro sử dụng eSIM, chẳng hạn những mẫu được bán tại Mỹ.

Tại nhiều thị trường quốc tế, iPhone 18 Pro vẫn được trang bị khay SIM vật lý.

Thành phần phần cứng này chiếm một phần không gian bên trong máy và theo Apple, ảnh hưởng nhẹ đến dung lượng cũng như thời lượng pin.

Cụ thể, các phiên bản không sử dụng eSIM có thời lượng phát video trực tuyến thấp hơn khoảng 2 giờ so với những phiên bản eSIM.

Vì vậy, trải nghiệm pin giữa iPhone 18 Pro tại Mỹ và một số thị trường quốc tế có thể có sự khác biệt nhất định.

iPhone Duo màn hình gập gây bất ngờ về thời lượng pin

Trong khi iPhone 18 Pro tập trung vào việc kéo dài thời gian sử dụng, iPhone Duo mới là sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhất bởi đây là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone Duo có thời lượng pin gây bất ngờ. Ảnh: MacRumors

Thiết bị sử dụng hai viên pin, được bố trí ở hai nửa thân máy. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở việc iPhone Duo phải cung cấp năng lượng cho hai màn hình, trong đó màn hình bên trong có kích thước lên tới 7,8 inch.

Đây cũng là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone, với khoảng cách đáng kể so với các mẫu truyền thống.

Dù vậy, Apple vẫn đưa ra những con số khá ấn tượng. Khi sử dụng màn hình lớn bên trong, iPhone Duo có thời lượng phát video trực tuyến tối đa 31 giờ. Khi chuyển sang màn hình bên ngoài, con số này tăng lên tới 44 giờ.

Nếu giả định người dùng thường xuyên sử dụng màn hình bên trong, thời lượng pin của iPhone Duo về cơ bản tương đương iPhone 17 Pro dựa trên các số liệu Apple công bố.

Đây là kết quả đáng chú ý đối với một thiết bị màn hình gập, bởi thiết kế hai màn hình thường đồng nghĩa với yêu cầu năng lượng cao hơn.

Những con số trên mới chỉ phản ánh thông số do Apple công bố. Khả năng duy trì pin trong cả ngày của iPhone 18 Pro và iPhone Duo vẫn cần được đánh giá qua trải nghiệm thực tế khi sản phẩm đến tay người dùng.

iPhone 18 Pro sẽ bắt đầu cho đặt trước vào cuối tuần này (12/9), đến tay người dùng từ ngày 19/9, trong khi iPhone Duo dự kiến cho đặt trước từ ngày 16/10, bán ra vào ngày 23/10.

Điều đó đồng nghĩa người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đánh giá chính xác khả năng sử dụng pin của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)