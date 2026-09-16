UBND TPHCM ban hành danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn năm học 2026-2027.

Theo danh mục, có 22 khoản thu được quy định mức trần, chia thành 7 nhóm dịch vụ.

Cụ thể, nhóm ăn uống, bán trú, nội trú có 8 khoản; đưa đón người học 2 khoản; công nghệ học tập số 1 khoản; hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống 2 khoản; trông giữ, chăm sóc ngoài giờ 2 khoản; học bơi, phòng chống đuối nước 1 khoản và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 6 khoản.

Mức trần được áp dụng theo 2 nhóm địa bàn. Nhóm 1 là các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; nhóm 2 là các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Các khoản này là mức trần, không phải mức thu bắt buộc đối với mọi học sinh. Việc phát sinh khoản nào phụ thuộc vào dịch vụ được cơ sở giáo dục tổ chức và nhu cầu đăng ký sử dụng của học sinh, phụ huynh.

Tiền ăn sáng tối đa 20.000 đồng, ăn trưa 40.000 đồng/ngày

Trong nhóm dịch vụ ăn uống, bán trú, tiền ăn sáng có mức trần 20.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền ăn trưa, ăn xế tối đa 40.000 đồng/học sinh/ngày. Tiền nước uống tối đa 20.000 đồng/học sinh/tháng.

Một số khoản phục vụ bán trú có mức thu khác nhau giữa hai nhóm cơ sở giáo dục.

Dịch vụ phục vụ ăn sáng có mức trần từ 60.000 đồng đến 220.000 đồng/học sinh/tháng, tùy cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Khoản tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú có mức trần cao nhất trong nhóm này, lên tới 550.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên biệt có mức trần 260.000 đồng/học sinh/tháng. Khoản thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú tối đa 450.000 đồng/học sinh/năm.

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú, tiền ký túc xá có mức trần 700.000 đồng/học sinh/tháng.

Đưa đón học sinh tính theo kilomet

Dịch vụ đưa đón người học được tính theo quãng đường.

Với tuyến đường dưới 5km, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km. Với tuyến đường từ 5km trở lên, mức trần là 8.000 đồng/học sinh/km.

Dịch vụ công nghệ học tập số có mức thu tối đa 110.000 đồng/học sinh.

Đối với hoạt động ngoại khóa, mức thu tối đa 200.000 đồng/học sinh/hoạt động, áp dụng cho tất cả các cấp học.

Riêng dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống có mức trần 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Giữ trẻ ngoài giờ tối đa 128.000 đồng/ngày

TPHCM cũng quy định mức trần đối với các dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ.

Trong đó, dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ có mức thu tối đa 128.000 đồng/ngày. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trước và sau giờ học chính khóa có mức trần 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Một trong những khoản thu có mức trần cao là dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống đuối nước, tối đa 700.000 đồng/học sinh/khóa.

Tiền máy lạnh có thể lên 110.000 đồng/học sinh/tháng

Đáng chú ý, TPHCM quy định mức trần đối với dịch vụ sử dụng máy lạnh tại các lớp học có nhu cầu.

Khoản thu này bao gồm tiền điện, chi phí bảo trì và chi phí thuê máy lạnh nếu có.

Đối với lớp học đã được trang bị sẵn máy lạnh, mức trần là 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường hợp lớp có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhưng chưa được trang bị và phải thuê, mức trần là 110.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, dịch vụ trông giữ xe đạp, xe đạp điện theo lượt có mức trần 4.000 đồng/xe/lượt; nếu thu theo tháng tối đa 80.000 đồng/xe/tháng.