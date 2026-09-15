UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo dự thảo, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng hoặc 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Nếu được thông qua, giáo viên TPHCM tiếp tục là nhóm có mức thu nhập tăng thêm đáng kể nhờ hệ số tối đa 1,8, trong bối cảnh mức lương cơ sở hiện nay đã tăng.

Giáo viên hạng I có thể nhận hơn 30 triệu đồng mỗi tháng

Theo cách tính được áp dụng, khoản thu nhập tăng thêm của giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xác định dựa trên hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có), mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và hệ số thu nhập tăng thêm.

Cụ thể, công thức tính là:

(Hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) × 2,53 triệu đồng × 1,8

Với cách tính này, một giáo viên mầm non hạng III hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thu nhập tăng thêm từ 9,56 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,1, đến 22,26 triệu đồng/tháng ở bậc 10, hệ số 4,89.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Giáo viên mầm non hạng II có thu nhập tăng thêm từ 10,65 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,34, đến 22,67 triệu đồng/tháng ở bậc 9, hệ số 4,98.

Với giáo viên mầm non hạng I, khoản thu nhập tăng thêm dao động từ 18,2 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 4, đến 29,05 triệu đồng/tháng ở bậc 8, hệ số 6,38.

Đối với giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng III hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mức thu nhập tăng thêm từ 10,65 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 2,34, đến 22,26 triệu đồng/tháng ở bậc 9, hệ số 4,98.

Giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng II có mức thu nhập tăng thêm từ 18,2 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 4, đến 29,05 triệu đồng/tháng ở bậc 8, hệ số 6,38.

Mức cao nhất thuộc về giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I. Người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận khoản thu nhập tăng thêm từ 20,03 triệu đồng/tháng ở bậc 1, hệ số 4,4, đến 30,87 triệu đồng/tháng ở bậc 8, hệ số 6,78.

Khoản thu nhập tăng thêm được chi theo quý, tức 3 tháng/lần.

Hơn 117.000 viên chức được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm

Sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù tiếp tục được duy trì và mở rộng sang khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, sau sáp nhập có hơn 117.000 viên chức thuộc diện nhận thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM cũ) có hơn 80.600 viên chức, khu vực 2 có hơn 20.700 viên chức và khu vực 3 có hơn 16.450 viên chức.

Từ quý III/2026, viên chức ngành giáo dục TPHCM được đánh giá, xếp loại dựa trên chỉ số hiệu suất công việc (KPI). Kết quả đánh giá là một trong những căn cứ để thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

KPI là căn cứ xác định mức thu nhập tăng thêm

Đối với viên chức quản lý, kết quả đánh giá được lượng hóa trên thang điểm 100. Trong đó, 30 điểm dành cho các tiêu chuẩn chung như ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương và xây dựng đoàn kết nội bộ.

70 điểm còn lại tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gồm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá cũng được lượng hóa trên thang điểm 100.

Trong đó, 30 điểm dành cho các tiêu chuẩn chung như ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm và phối hợp trong công tác.

70 điểm được tính dựa trên kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, năng lực tham mưu và kỹ năng xử lý công việc.

Phần lớn điểm số được dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ, thay vì chỉ đánh giá về phẩm chất, ý thức hoặc quá trình công tác.

Trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ được giao trong quý sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trừ trường hợp không hoàn thành vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Để được xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cá nhân phải có tổng điểm đánh giá từ 90 điểm trở lên, đồng thời hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Ít nhất 30% số nhiệm vụ phải hoàn thành vượt yêu cầu về tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Tỷ lệ cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng bị giới hạn theo quy định.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, tỷ lệ này không vượt quá 20% tổng số cán bộ thuộc diện quản lý tại cơ quan, đơn vị, không tính người đứng đầu.

Đối với người đứng đầu, kết quả đánh giá còn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. Nếu tập thể hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, trừ trường hợp bất khả kháng được xác nhận, người đứng đầu sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.