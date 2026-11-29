Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 vừa có thông báo về triển lãm; danh mục hệ thống vũ khí, khí tài, trang thiết bị trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do do Bộ Quốc phòng chủ trì, giới thiệu thành tựu và các tiến bộ công nghệ về vũ khí, trang bị.

Triển lãm là nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các đối tác toàn cầu, đồng thời là dịp để nhân dân tìm hiểu về quốc phòng.

Triển lãm gồm 3 hoạt động trọng tâm. Trưng bày sản phầm và công nghệ đây là nền tảng để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp quốc phòng, an ninh tiên tiến tới các lực lượng vũ trang Việt Nam và khu vực. Hội thảo kỹ thuật chuyên nghành - nơi các nhà sản xuất giới thiệu giải pháp, trao đổi về các thách thức kỹ thuật và hợp tác với người sử dụng cuối. Kết nối doanh nghiệp nhằm thiết lập quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng với các cơ quan quốc phòng và thương mại quân sự.

Phương tiện, khí tài trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Phạm Hải

Triển lãm năm nay có 5 lĩnh vực trưng bày.

Hệ thống và trang bị phòng không - không quân gồm: Máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng, máy bay huấn luyện, phương tiện bay điều khiển từ xa, hệ thống máy bay không người lái, tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không, hệ thống tên lửa phòng không vác vai; tổ hợp pháo, tên lửa phòng không...

Hệ thống và trang thiết bị hải quân gồm: Tàu ngầm, tàu chiến, tàu bổ trợ, tàu và phương tiện lặn không người lái, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm, sonar, pháo và tên lửa phòng không hải quân, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa hải đối đất...

Hệ thống và trang thiết bị lục quân gồm: Vũ khí bộ binh, đạn dược, thiết bị trinh sát, thiết bị quang học ngày/đêm, pháo mặt đất, pháo tự hành, hệ thống pháo phản lực phóng loạt, pháo phòng không, tên lửa đất đối đất, tên lửa chống tăng, xe tăng, xe thiết giáp, xe chở quân, xe vận tải quân sự, xe công binh, radar trinh sát và điều khiển hỏa lực, trang thiết bị hậu cần, quân trang, thiết bị bảo vệ người lính...

Hệ thống và trang thiết bị an ninh gồm: Sinh trắc học, an ninh và kiểm soát biên giới, hệ thống và trang bị phòng thủ dân sự, hải quan và di trú, hệ thống chống khủng bố và an ninh nội địa, hệ thống, thiết bị và dịch vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa, thực thi pháp luật, vũ khí phi sát thương, quang học và quang điện tử, trang bị và thiết bị bảo hộ, hệ thống an toàn, cứu hộ và cứu nạn, hệ thống phòng chống tội phạm mạng...

Hệ thống công nghệ cao và lĩnh vực khác gồm: Giải pháp tác chiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tên lửa siêu âm và siêu vượt âm, máy bay không người lái, hệ thống tự hành, xe chiến đấu thế hệ mới, hệ thống radar và cảm biến tiên tiến, hệ thống tác chiến mạng và tác chiến điện tử, hệ thống C5I, hệ thống huấn luyện, mô phỏng, hệ thống, trang thiết bị phòng chống sinh hóa phóng xạ.

Triển lãm sẽ đón nhân dân tham quan vào thứ bảy (12/12) từ 13h-17h và chủ nhật (13/12) từ 9h-15h. Khi tham quan người dân mang theo CCCD/Hộ chiếu; cung cấp thông tin trung thực, chính xác; không mang vật nuôi, đồ ăn, thức uống; không hút thuốc trong khu vực triển lãm.

Người dân cũng cần chú ý không mang hành lý, đồ đạc nặng hoặc cồng kềnh; trang phục lịch sự, phù hợp...

Người dân có thể đăng ký trước trên website của Ban tổ chức. Đến ngày tham quan thì người dân đến sảnh có 12 làn barie tự động để làm các bước.

Nếu không đăng ký trước, người dân có thể dăng ký ngay tại các ki ốt tự phục vụ ở sảnh vào. Người cao tuổi, khách nước ngoài hoặc CCCD không đọc được sẽ được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.

Khách tham quan có thể vào theo 2 cổng. Cổng 1 từ Đàm Quang Trung vào Nguyễn Sơn (hướng sân Golf Long Biên), cổng 2 từ Nguyễn Văn Cừ vào Nguyễn Sơn. Người dân được miễn phí gửi xe.