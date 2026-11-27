Pháo tự hành PTH-01 do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo sẽ lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026. Đây là bước tiến mới về hỏa lực pháo binh cơ động.

Từng gây chú ý tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 sẽ trở lại kỳ triển lãm năm 2026 này. Bên cạnh đó, Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) lần đầu tiên giới thiệu pháo tự hành PTH-01 - sản phẩm mới do đơn vị chủ trì.

Tại triển lãm năm 2024, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là một trong những điểm nhấn, ghi dấu ấn trong hành trình tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Sang giai đoạn hai, đội ngũ thiết kế tiếp tục hoàn thiện một số cụm chi tiết để phù hợp với sản xuất loạt, đồng thời chăm chút hình thức công nghiệp của xe, hứa hẹn mang tới trưng bày tại triển lãm năm 2026 một phiên bản hoàn chỉnh và ấn tượng hơn.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Thượng tá Lê Quang Hợp - Phó giám đốc Nhà máy Z189, việc chuyển từ chế tạo một xe thử nghiệm sang sản xuất một loạt nhỏ 18 xe là bước tiến đáng kể nhất kể từ lần xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ra mắt. Để làm được điều đó, nhà máy phải nắm vững thiết kế, chủ động nguồn vật tư và tổ chức được đội ngũ đủ kinh nghiệm để thực hiện các công đoạn sản xuất. Đây cũng là cơ sở để nhà máy chuẩn bị cho những loạt xe tiếp theo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 có khối lượng chiến đấu 14,85 tấn, sử dụng bánh xích, có khả năng cơ động trên nhiều dạng địa hình và bơi nước. Xe có kíp điều khiển 3 người, chở được 8 chiến sĩ cùng trang bị. Kính tiềm vọng cho phép lái xe quan sát khi cửa đóng kín.

Cửa đổ quân được bố trí ở phía đuôi xe, tạo khoảng che chắn cho bộ đội khi rời khoang. Xe còn có hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị phòng chống tác nhân hóa học, hạt nhân.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tại buổi nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng tại Trường bắn quốc gia TB1. Ảnh: Z189

Điểm đặc biệt của XCB-01 chính là được tích hợp hệ thống điều hòa không khí giúp duy trì không khí dễ chịu trong khoang xe kể cả trong điều kiện nóng bức đặc trưng tại Việt Nam. Những chi tiết ấy cho thấy trong quá trình thiết kế, yêu cầu cơ động luôn được đặt cùng với điều kiện làm việc và sự an toàn của bộ đội trong xe.

Pháo tự hành PTH-01 lần đầu ra mắt

Trên cơ sở thành công của xe chiến đấu bộ binh XCB-01, Nhà máy Z189 sẽ tiếp tục được trưng bày thêm sản phẩm mới do đơn vị chủ trì là pháo tự hành PTH-01, đồng thời kỳ vọng pháo tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại triển lãm lần này.

PTH-01 là bước tiến mới về hỏa lực pháo binh cơ động, cho thấy sự phát triển đa dạng và đồng bộ trong năng lực nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị cho Quân đội Việt Nam.

Pháo tự hành PTH-01 được kết hợp pháo cỡ nòng 122mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích. Có khối lượng chiến đấu 15,7 tấn, pháo sử dụng động cơ diesel công suất 330 mã lực, đạt vận tốc tối đa 60km/giờ.

Xe có khả năng bơi dưới nước và di chuyển trên địa hình phức tạp. Khoang lái và khoang tháp pháo được trang bị hệ thống thông gió, điều hòa. Khí tài còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học.

Pháo tự hành PTH-01 được kết hợp pháo cỡ nòng 122mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND

Việc trưng bày pháo tự hành PTH-01 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 giúp Nhà máy Z189 khẳng định năng lực làm chủ toàn diện - từ khâu thiết kế tổng thể, tính toán động lực học, kết cấu cơ khí chịu lực, hệ thống thủy lực cho đến việc tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực.

Nhà máy kỳ vọng ý kiến đánh giá của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ góp thêm căn cứ để hoàn thiện sản phẩm, tiến tới nghiệm thu, sản xuất loạt và từng bước đưa vào trang bị.

Đằng sau 2 sản phẩm nổi bật xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và pháo tự hành PTH-01 là những đổi mới, sáng tạo không ngừng trong công việc hằng ngày ở nhà máy. Việc đưa robot hàn, máy cắt laser và thiết bị gia công hiện đại vào sản xuất cùng với việc chế tạo đồ gá và dụng cụ chuyên dùng đã giúp nâng độ chính xác, rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm vật tư.

Những cải tiến ở khâu nâng hạ, vận chuyển, tháo lắp cũng giúp giảm sức lao động thủ công và công nhân làm việc an toàn hơn. Kinh nghiệm tích lũy từ đóng mới, sửa chữa tàu và sản xuất xe quân sự góp phần mở rộng năng lực chế tạo của Nhà máy Z189.

Pháo tự hành PTH-01 được thiết kế có khả năng bơi dưới nước và di chuyển trên địa hình phức tạp. Ảnh: Tuấn Huy/QĐND

Mỗi lần tham gia triển lãm, Nhà máy Z189 đều đặt ra mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm ra mắt (XCB-01, PTH-01) theo hướng đồng bộ, tự động hóa cao hơn, độ tin cậy và tính năng chiến đấu vượt trội.

Nhà máy cũng đặt mục tiêu nghiên cứu, chế tạo và giới thiệu nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ cao, và tỷ lệ nội địa hóa cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại quân sự, tìm kiếm đối tác hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hướng tới mục tiêu xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng thế mạnh.