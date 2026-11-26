Dự kiến tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 sẽ có trình diễn bay của lực lượng không quân, trình diễn UAV, đặc công, cảnh khuyển.

Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Cùng dự buổi kiểm tra có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm bao gồm khu vực khán đài, nơi diễn ra lễ khai mạc, khu trưng bày ngoài trời và khu vực trong nhà…; nghe các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ phân công.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm

Lễ khai mạc triển lãm sẽ có sự tham gia trình diễn của 2.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trong và ngoài Quân đội. Lễ khai mạc diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ, bao gồm 40 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 20 phút cho phần lễ chính, chương trình bay và biểu diễn đặc công trong 10 phút.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc dự kiến sẽ có màn bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, bay trình diễn UAV.

Phần lễ dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, khách mời trong nước và quốc tế.

Lực lượng đặc công trình diễn tiết mục khai mạc với chủ đề "Phù Đổng thiên vương"

Tại buổi kiểm tra, thay mặt Ban chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận và biểu dương kết quả luyện tập, trình diễn của các lực lượng. Ông lưu ý các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thuộc các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật để chuẩn bị cho ngày hợp luyện lần thứ nhất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh chương trình nghệ thuật và lễ khai mạc với sự tham gia của nhiều lực lượng quân đội vì vậy phải thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân đội đó là đều và đẹp. Ông đề nghị các cán bộ, chiến sĩ khi biểu diễn thì quân dung cần tươi tắn, thể hiện sự vui vẻ nhưng tiềm ẩn bên trong là sức mạnh của quân đội.

Một lần nữa ông đề nghị các đơn vị tiếp tục luyện tập để thống nhất về động tác, yếu lĩnh, đều và đẹp.

Lực lượng đặc công trình diễn võ thuật đối kháng

Lực lượng đặc công trình diễn võ thuật

Với lực lượng đặc công có phần trình diễn võ thuật, Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý võ đặc công là hồn cốt của lực lượng Đặc công. Do vậy, động tác võ phải chuẩn, ánh mắt và động tác phải đi đôi với nhau, dứt khoát.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cho biết trong lần sơ duyệt và tổng duyệt sắp tới sẽ làm như thật. Thời tiết sẽ có diễn biến thất thường, vì vậy ông yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú ý chăm lo sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, ông chỉ đạo phải tính toán thời gian để hợp luyện giữa các lực lượng chu đáo, chặt chẽ, an toàn.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban chỉ đạo, Bộ Quốc phòng, nhà trường triển khai công tác huấn luyện, sử dụng quân khuyển trong thực hiện nhiệm vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế.

Triển lãm năm nay, nhà trường huy động 110 cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên và 75 chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và trình diễn quân khuyển phục vụ nhân dân tham quan triển lãm.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên chia sẻ, năm nay lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ có không gian thực tế ảo, để khách tham quan trải nghiệm công tác huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đánh, bắt tội phạm.

Lực lượng cảnh khuyển sẽ trình diễn trước nhân dân với màn chào hỏi, tài năng, uy dũng và thân thiện.

Đội hình trực thăng với cờ Tổ quốc và cờ triển lãm bay qua khán đài triển lãm

Các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức triển lãm tặng quà, động viên các lực lượng

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên các lực lượng