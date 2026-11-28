Nhiều sản phẩm chủ lực của Nhà máy Z181 sẽ lần đầu được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, trong đó có kính ngắm bắn cho súng bộ binh, súng ngắn.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12. Đây là cơ hội để các đơn vị trong Quân đội Việt Nam triển khai xúc tiến thương mại, giao lưu, học hỏi, trao đổi, tìm kiếm đối tác, bạn hàng.

Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) được giao tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao trong 3 lĩnh vực: quang điện tử, điện tử và vật liệu điện.

Những sản phẩm chủ lực của nhà máy có thể kể đến là ống khuếch đại ánh sáng yếu, kính ngắm bắn nhanh cho các loại súng bộ binh STV và súng ngắn, ngòi điện tử cận đích, thiết bị gây nhiễu, chế áp phương tiện bay không người lái, vật liệu gốm áp điện.

Triển lãm năm nay đánh dấu lần thứ 3 Nhà máy Z181 tham gia trưng bày sản phẩm.

Lãnh đạo Nhà máy Z181 kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm kính ngắm bắn nhanh KBN-M1 tại dây chuyền sản xuất. Ảnh: Nhà máy Z181

Các sản phẩm được nhà máy mang tới triển lãm gồm: ống khuếch đại ánh sáng yếu; kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV; kính ngắm bắn nhanh súng ngắn; thiết bị gây nhiễu phương tiện bay không người lái cầm tay; kính quan sát cầm tay ngày đêm ảnh nhiệt kết hợp đo xa laser, la bàn điện tử; kính ngắm kỹ thuật số CMOS; thiết bị hỗ trợ quy chính nhanh cho súng phóng lựu SPL-40 và một số vật tư bán thành phẩm khác liên quan đến đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trưng bày.

Đại tá Đỗ Cao Kiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181 cho biết những sản phẩm này phần lớn là kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học công nghệ. Một số sản phẩm đã được sản xuất hàng loạt, một số sản phẩm đang sản xuất loạt “0” cũng lần đầu tiên được nhà máy đem trưng bày tại triển lãm. Chúng có tính năng tương đương với các dòng sản phẩm tương tự của các nước khác.

Đến với triển lãm, nhà máy xác định đây là cơ hội để thúc đẩy xúc tiến thương mại. Đại tá Đỗ Cao Kiên kỳ vọng các sản phẩm của nhà máy sẽ tạo được ấn tượng với đối tác trong và ngoài nước về tính năng, công dụng cũng như thiết kế mẫu mã. Mặt khác, ông hy vọng có thể kết nối, hợp tác với nhiều đối tác tham gia triển lãm để cùng phát triển sản phẩm chiến lược phục vụ quốc phòng, an ninh và xuất khẩu...

Tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm quốc phòng

Đại tá Đỗ Cao Kiên cho biết Nhà máy Z181 luôn chú trọng phát huy nội lực, sử dụng chuỗi cung ứng trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hướng tới mục tiêu xây dựng công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường.

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của nhà máy nhìn chung là từ 60-90%, có những sản phẩm tỷ lệ nội địa hóa trên 90%. Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là một trong những mục tiêu quan trọng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181 nhấn mạnh để làm được điều đó thì ngay trong từng khâu của quá trình tạo ra sản phẩm - gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất - đã phải tính đến yếu tố nội địa hóa.

Các sản phẩm của Nhà máy Z181 được hình thành từ 3 nguồn khác nhau: tự nghiên cứu, thiết kế chế tạo; tiếp nhận tài liệu thiết kế công nghệ của các viện nghiên cứu trong nước; tiếp nhận chuyển giao công nghệ của đối tác nước ngoài.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng nền tảng, phát triển năng lực công nghệ, nhà máy luôn chủ động đề xuất và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới thông qua các cuộc triển lãm, xúc tiến thương mại cũng như các chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Ảnh: Nhà máy Z181

Dây chuyền tổng lắp kính nhìn đêm. Ảnh: Nhà máy Z181

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nhà máy đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài như Nga, Belarus, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel…

Mỗi năm, đội ngũ kỹ thuật thực hiện hàng chục nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại cho nhà máy những sản phẩm mới, tự chủ trong chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến máy móc, thiết bị tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Ống nhòm đêm một mắt ÔNĐ-1M và Kính ngắm bắn nhanh KBN-M1 do nhà máy sản xuất. Ảnh: Nhà máy Z181

Ngoài ra, với những máy móc đặc thù, đội ngũ kỹ sư đã làm chủ khai thác vận hành và chủ động trong việc sửa chữa các hư hỏng trong quá trình sử dụng, qua đó góp phần duy trì tính ổn định của dây chuyền sản xuất.

Nhà máy triển khai chính sách, phụ cấp thu hút, không ngừng nâng cao điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc để các cá nhân được thể hiện năng lực, tạo điều kiện tham gia vào các đề tài, chương trình, dự án trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Nhà máy cũng dành nguồn lực tối đa cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm thực hiện tốt chính sách khen thưởng, phong, thăng quân hàm, chế độ đãi ngộ nhà ở công vụ, chế độ tuyển dụng đối với nhân lực chất lượng cao...