Trong số 3.331 thí sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, có 37 em là thủ khoa.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT của Hà Nội năm nay có gần 5.600 thí sinh dự thi, chia làm 2 bảng A và B.

Chung cuộc, có 3.331 học sinh đoạt giải, trong đó có 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Riêng ở bảng A, chỉ dành cho học sinh trường không chuyên và chọn học sinh giỏi cấp thành phố, có 15 thủ khoa. Môn Toán có 2 thủ khoa, cùng đạt điểm tuyệt đối 20/20, đến từ Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A.

Môn Tin học cũng có thủ khoa 20 điểm, là học sinh Trường Hữu Nghị T78. Thủ khoa môn Ngữ văn là học sinh Trường THPT Tây Hồ. Thủ khoa môn Tiếng Anh là học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Môn Lịch sử có 3 thủ khoa, đến từ các trường THPT Phan Đình Phùng, THCS&THPT Newton và THPT Mỹ Đình.

Thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi TP Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh: Thảo Phạm/Hà Nội Mới

Tại bảng B, dành cho tất cả thí sinh, thi theo chương trình chuyên, chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia, có 22 thủ khoa. Trong đó có 11 em là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý).

Thủ khoa môn Tin học đạt điểm tuyệt đối 40/40. Môn Ngữ văn và môn Lịch sử cùng có 5 thủ khoa. Trường THPT chuyên Chu Văn An có 6 thủ khoa, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 thủ khoa, Trường THPT chuyên Sơn Tây có 1 thủ khoa. Hai trường không chuyên có thủ khoa là Trường THCS&THPT Newton (môn Toán) và Trường THPT Phan Đình Phùng (môn Lịch sử).

Danh sách 37 thủ khoa thi học sinh giỏi cấp THPT của TP Hà Nội năm học 2026-2027:

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-207 diễn ra trong hai ngày 14-15/9, với sự tham dự của gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn.