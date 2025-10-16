Tăng trưởng bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước

Báo cáo tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm.

Theo đó, Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD…

Du lịch phát triển bứt phá, năm 2025 dự kiến đón 31 triệu lượt khách với 7 triệu khách quốc tế. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút vốn FDI ước đạt 11,5 tỷ USD.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh; nhiều ứng dụng được thử nghiệm hiệu quả như: ứng dụng iHaNoi, sổ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên VneID. Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã bước đầu hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: V. Hải

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã hoàn thành một số công trình trọng điểm như: tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trung tâm triển lãm Việt Nam; khởi công và đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4 và các cầu như: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát...

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, quy mô giáo dục không ngừng phát triển; giáo dục đại trà được chú trọng; giáo dục mũi nhọn dẫn đầu cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 81%.

“Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; chỉ số “Đào tạo lao động” của Hà Nội đứng đầu cả nước”, ông Phong thông tin.

Năm 2024, Hà Nội đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát và không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố, tuổi thọ trung bình 76,5 tuổi, thuộc nhóm cao toàn quốc; giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 2,54%.

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chống lãng phí đối với 712 dự án chậm triển khai góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong báo cáo tại đại hội. Ảnh: V. Hải

Công tác cải tạo chung cư cũ rất chậm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra 6 nhóm hạn chế, yếu kém.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện, trong thanh tra, kiểm tra, giám sát.

“Quản lý quy hoạch, đất đai, phát triển hạ tầng, xây dựng và quản lý đô thị có nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu; cải tạo chung cư cũ rất chậm; chưa có biện pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng ở nội đô; ô nhiễm không khí và ô nhiễm các dòng sông nội đô vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đáng lưu ý, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, tại nơi đông dân cư còn nhiều hạn chế, bất cập, còn để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản”, ông Phong báo cáo.

Phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 USD Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng xác định mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc. Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, gồm 4 nhóm với 43 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có một số chỉ tiêu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88 điểm; Chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 tiêu chí…

N. Huyền