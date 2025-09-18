Liên quan đến vụ việc nam nhân viên quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bị hành hung, chiều 18/9, người đàn ông tên Nguyễn Văn T. (SN 1998) đã lên tiếng xác nhận với phóng viên VietNamNet rằng mình chính là nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” trong đoạn clip đang lan truyền.

Người này cho biết: "Khoảng 14h20 ngày 17/9, tôi cùng vài người bạn tới quán cà phê. Tôi có mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử kiểm tra vì thấy bị tắc. Hoàn toàn không có hành vi hút thuốc trong quán.

Khi đó, nhân viên có nhắc rằng ‘ở đây không được hút thuốc’ nhưng nói nhỏ, không rõ chủ ngữ. Tôi tưởng nhân viên đang nhắc ai khác nên vẫn tiếp tục xử lý tẩu. Sau đó, nhân viên đổi giọng, tỏ thái độ khó chịu khiến tôi hiểu lầm”.

Theo lời người đàn ông này: "Lúc này em tôi ra hỏi lại để làm rõ thì bị nhân viên trợn mắt, lườm và có hành động định tấn công trước. Em tôi vì phản xạ tự vệ đã tát lại một cái. Ngay sau đó tôi lập tức can ngăn, yêu cầu dừng lại. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng không ngờ lại trở thành ồn ào như vậy".

Về việc có hút thuốc trong quán hay không, anh T. khẳng định: “Tôi không hút, chỉ xử lý tẩu. Còn người đi cùng có hút thuốc hay không thì tôi không để ý. Tôi tới quán để bàn công việc làm ăn, hoàn toàn không có ý định gây sự”.

Anh T. nói: “Trước hết, tôi xin lỗi bạn ấy và gia đình. Tôi đã làm việc với cơ quan công an, thành khẩn khai báo. Tôi cũng đã hẹn sang tận nhà để trực tiếp xin lỗi về sự việc ngoài ý muốn này”.

Nhân viên quán cà phê bị đánh ngã xuống đất. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi đó, anh N.M.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) - nhân viên của quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), người bị hành hung trong clip lan truyền trên mạng xã hội cho biết, anh vẫn chưa thể ăn uống, vẫn đang phải nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Anh Đ. kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9. Khi đó, một nhóm khoảng 5-6 người, dường như lần đầu đến quán cà phê của gia đình anh dùng dịch vụ. Trong nhóm có hai người thản nhiên hút thuốc, dù quán đã treo biển thông báo: “Khách hàng vui lòng không hút thuốc lá”.

“Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, tôi thấy một người giơ tay ra hiệu và người cùng nhóm tiến thẳng vào quầy thu ngân rồi hành hung tôi”, anh Đ. chia sẻ.

Cũng theo anh Đ., do sự việc diễn ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh khiến anh ngã xuống sàn, choáng váng. Một nhân viên khác trong quán vội chạy tới can ngăn. Chỉ đến khi người đàn ông trong nhóm giơ tay ra hiệu và hô lớn “thôi, thôi, thôi” thì hành vi côn đồ mới dừng lại.

Sau đó, anh Đ. được bố - cũng là chủ quán cà phê - đưa tới bệnh viện quốc tế gần đó để chụp chiếu. Do bệnh viện không còn giường trống, sau khi có kết quả kiểm tra, anh phải về nhà để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe. “Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn đau đầu, ù tai, sưng một bên má và chưa thể ăn uống”, anh Đ. chia sẻ.

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong Khu đô thị Times City. Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cà phê của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, có người trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu.

Ông M. cho biết, anh Đ. đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn. Gia đình anh Đ. đã trình báo toàn bộ sự việc tới Công an phường Vĩnh Tuy.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy – xác nhận đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.