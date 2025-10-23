Sáng 23/10, Phòng CSGT Hà Nội đã bắt đầu lắp đặt camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Hệ thống camera AI mới được lắp đặt có nhiều tính năng hiện đại, vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.
Ngoài ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý và phân tích video ngay tại camera (xử lý tại biên) các hành vi vi phạm giao thông, hành vi gây mất an ninh trật tự rồi gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối sánh với cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Đại diện Phòng CSGT đánh giá, ứng dụng hệ thống camera AI này giúp tăng độ chính xác khi phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, gây mất an ninh trật tự, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm.
Đồng thời, nhờ tính năng tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông mà hệ thống có thể tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện.
Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin, việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ tháng 12/2025 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Thủ đô, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng một tuần trở lại đây, nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu đang được lắp đặt camera AI.
Mỗi cột được lắp 2 camera AI theo hai hướng ngược chiều nhau, tại nút giao có mật độ giao thông cao sẽ được lắp 4 cụm camera chĩa về bốn hướng, giúp bao quát toàn bộ khu vực.
|Theo Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND TP Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp hơn 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 camera phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.