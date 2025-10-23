Sáng 23/10, Phòng CSGT Hà Nội đã bắt đầu lắp đặt camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng đơn vị lắp đặt camera AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Ảnh: Đình Hiếu

Hệ thống camera AI mới được lắp đặt có nhiều tính năng hiện đại, vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

Ngoài ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý và phân tích video ngay tại camera (xử lý tại biên) các hành vi vi phạm giao thông, hành vi gây mất an ninh trật tự rồi gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối sánh với cơ sở dữ liệu của hệ thống.

1.873 camera AI sẽ được lắp đặt tại Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Phòng CSGT đánh giá, ứng dụng hệ thống camera AI này giúp tăng độ chính xác khi phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, gây mất an ninh trật tự, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm.

Đồng thời, nhờ tính năng tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông mà hệ thống có thể tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện.

Dự kiến, hệ thống camera AI ở Hà Nội sẽ hoạt động từ tháng 12/2025. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin, việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ tháng 12/2025 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Thủ đô, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Một cụm camera AI đã được lắp đặt hoàn thiện tại đường Phạm Hùng. Ảnh: Đình Hiếu

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng một tuần trở lại đây, nhiều tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu đang được lắp đặt camera AI.

Mỗi cột được lắp 2 camera AI theo hai hướng ngược chiều nhau, tại nút giao có mật độ giao thông cao sẽ được lắp 4 cụm camera chĩa về bốn hướng, giúp bao quát toàn bộ khu vực.