Hàng công rất mạnh

Nhìn vào lực lượng tấn công hiện tại, có thể nói HLV Kim Sang Sik đang nắm trong tay một “kho vũ khí” đáng mơ ước của tuyển Việt Nam.

Điểm sáng lớn nhất chính là phong độ bùng nổ của Đình Bắc. Việc chân sút trẻ này ghi tới 7 bàn chỉ trong 4 trận gần đây không chỉ là con số ấn tượng, mà còn cho thấy sự tự tin và bản năng săn bàn đang ở đỉnh cao.

Đình Bắc đang có phong độ rất cao nên người hâm mộ hy vọng có thể cùng Hoàng Hên, Xuân Son trở thành bộ 3 tấn công mới cho tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó, Hoàng Hên vẫn duy trì sự ổn định đáng nể khi tiếp tục là cầu thủ Việt Nam có số bàn thắng nhiều nhất tại V-League. Ngoài ra, Xuân Son cũng đang dần tìm lại được cái duyên ghi bàn sau chuỗi trận thất vọng.

Hay như Hai Long và đặc biệt Việt Cường cũng đang được coi như những lựa chọn tốt cho hàng công tuyển Việt Nam ở các giải đấu tới.

Liệu hiệu suất ghi bàn có cao?

Tuy nhiên trong bóng đá việc sở hữu những cá nhân xuất sắc tới câu chuyện chuyển hóa thành bàn thắng luôn là điều không đơn giản.

Hồi tháng 3, sự kỳ vọng đổ dồn vào bộ đôi Hoàng Hên – Xuân Son, bộ đôi từng là “cơn ác mộng” với các hàng thủ tại V-League những năm trước.

Tuy nhiên, câu chuyện phong độ cao, xuất sắc không đồng nghĩa ngay lập tức tìm được tiếng nói chung

Nhưng rốt cuộc đã không còn sự kết hợp nào xảy ra, cả hai vẫn chơi tốt ở trong các chiến thắng trước Bangladesh và Malaysia, tuy nhiên lại chưa thể tìm lại nhau sau một thời gian khá dài khác màu áo.

Từ câu chuyện giữa Xuân Son và Hoàng Hên cho thấy để tìm được tiếng nói chung, sự ăn ý chắc chắn không phải ngày một ngày hai, kể cả khi phong độ, đẳng cấp vẫn ở mức cao nhất.

Đó là chưa kể, giáo án, yêu cầu chiến thuật tại CLB cũng khác biệt so với trên tuyển Việt Nam. Thế nên, đòi hỏi Đình Bắc đang chơi thăng hoa và kết hợp với Hoàng Hên hay Xuân Son một cách trơn tru ngay lập tức là điều không dễ dàng.

Các chân sút cần khoảng thời gian để hiểu về lối chơi, thói quen di chuyển… của nhau, đến lúc đó mới hy vọng cùng bùng nổ và mang về cho tuyển Việt Nam hay HLV Kim Sang Sik bàn thắng.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận một tín hiệu tích cực: tuyển Việt Nam lúc này có nhiều cây làm bàn đang đạt phong độ cao. Điều đó ít nhất giúp HLV Kim Sang Sik giảm bớt nỗi lo về nhân sự trên hàng công.

Còn để biến sức mạnh trên giấy thành bàn thắng thực tế, câu trả lời vẫn nằm ở thời gian, sự thử nghiệm và khả năng kết nối của chiến lược gia người Hàn Quốc đối với các chân sút mà mình đang nắm trong tay trong thời gian tới.