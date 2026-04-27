Sáng 27/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thiếu nữ đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào sáng 26/4, PV VietNamNet đã ghi lại cảnh hai thiếu nữ đi xe máy mang BKS 14K1-161.34 di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc đoạn qua phường Liên Hòa (Quảng Ninh).

Đáng chú ý, trong khi di chuyển, hai người này còn ngang nhiên đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy gây tai nạn giao thông.

Hai thiếu nữ đi xe máy trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Ảnh: Phạm Công

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào lúc 8h05 cùng ngày, tại Km17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Thị P.T. (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan công an, T. bị lập biên bản vi phạm với các lỗi: điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Lực lượng CSGT cũng tiến hành lập biên bản đối với chị B.T.H. (SN 1987, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh) là chủ xe mô tô vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Người ngồi sau xe là H.K.A. (SN 2009, trú xã Yên Lãng, Phú Thọ) cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

CSGT lập biên bản với P.T. và K.A. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Cục CSGT, tổng số tiền xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân trên là 16.500.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện, đặc biệt là hành vi xâm nhập trái phép vào đường cao tốc, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.