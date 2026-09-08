Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 19h ngày 18/8, Hữu Văn Đàng (18 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) rủ Trương Hoàng Dững (21 tuổi, quê Cần Thơ), Phạm Hoàng P. (16 tuổi) và đối tượng tên Khoa đi tìm một thanh niên tên Thành để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Khoa mang theo một con dao tự chế.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: T.N

Đến khoảng 21h cùng ngày, trên đường trở về, nhóm này gặp Cao Hoàng Sơn H. (16 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều.

Cho rằng H. chạy vượt qua, kéo ga và nẹt pô, nhóm của Đàng đuổi theo, ép xe này dừng lại.

Sau đó, các đối tượng dùng dao tấn công, đánh, chém nhiều lần vào người H., lấy điện thoại iPhone 14 Plus của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, Dững và Đàng mang chiếc điện thoại trên đến một cửa hàng ở xã Hưng Thịnh bán được 500.000 đồng.

Hình cảnh trích xuất từ camera cho thấy các đối tượng tấn công nạn nhân. Ảnh: T.N

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19/8, công an xác định được 4 đối tượng liên quan. Sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ Đàng và Dững.

Hôm 6/9, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Phạm Hoàng P. khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Chơn Thành.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi liên quan đến vụ việc.

Công an phường Dầu Giây đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng, đồng thời tiếp tục truy bắt Khoa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.