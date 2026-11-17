Giả vờ hỏi mua vé số, nam thanh niên bất ngờ cướp giật 278 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật ngồi xe ba bánh rồi tăng ga tẩu thoát.

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Ngày 17/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đặng Xuân Trung (SN 1994) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, lúc 8h10 ngày 14/11, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của ông H.V.D. (SN 1964, ngụ xã Bình Mỹ) về việc bị kẻ gian cướp giật 278 tờ vé số, tổng trị giá 2,78 triệu đồng.

Nghi phạm Đặng Xuân Trung cùng tang vật vé số vụ cướp giật. Ảnh: CACC

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 8h20 ngày 13/11, khi ông D. đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số tại khu vực trước nhà số 189A đường Bùi Công Trừng (Ấp 49, xã Đông Thạnh), một nam thanh niên chạy xe máy đến hỏi mua. Lợi dụng lúc ông D. đưa tập vé số ra để chọn, đối tượng liền giật lấy toàn bộ 278 tờ rồi tăng ga phóng đi.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Đến khoảng 12h10 cùng ngày, tức sau 4 giờ tiếp nhận trình báo, công an đã xác định và đưa Đặng Xuân Trung về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.