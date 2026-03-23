Công an phường Định Công (TP Hà Nội) vừa cho biết, ngày 21/3, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ chị Đ.T.V.A. về việc bị em họ là Nguyễn Văn K. (SN 2003, trú tại thôn Hoàng Nông, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) gây thương tích tại khu vực ngách 41, ngõ 219 Định Công Thượng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phường đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 9h ngày 21/3, do mâu thuẫn cá nhân, K. điều khiển xe máy va chạm với xe do chị V.A. cầm lái (chở theo mẹ là bà H.T.N.) nhằm chặn đường. Tiếp đó, K. tát nhiều cái vào vùng đầu, mặt của chị V.A.

Sau khi sự việc xảy ra, chị V.A. đến Công an phường Định Công trình báo. Do chị bị choáng và đau đầu nên xin đi khám trước, chưa yêu cầu xử lý đối tượng.

Dù vậy, Công an phường Định Công đã chủ động xác minh vụ việc, triệu tập Nguyễn Văn K. đến làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận thực hiện các hành vi như trên.

Công an phường Định Công đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.