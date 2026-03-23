Xem clip trên, cư dân mạng cho rằng hành vi dừng xe giữa đường, chửi bới rồi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn của nam thanh niên là không thể chấp nhận được trong xã hội văn minh. Nam thanh niên có thể bị xử lý hình sự về hành vi hành hung người khác và bị xử phạt hành chính về các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu…

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra ngày 21/3 trên địa bàn phường Định Công.

Nam thanh niên đánh người phụ nữ. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 23/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết thông tin lan truyền trên mạng chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn có từ trước giữa nam thanh niên và hai người phụ nữ. Trong lúc bức xúc, người này đã không kiềm chế được hành vi. Đáng chú ý, hai bên có quan hệ họ hàng.

Hiện nay, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Tuy nhiên, gia đình bị hại chưa có yêu cầu xử lý nên lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.