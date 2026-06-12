Ngày 12/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Công an xã Lý Bôn phát hiện tài khoản Facebook "T.H.H.L" đăng tải hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa. Ảnh được ghép mặc trang phục lực lượng CSGT kèm nội dung: "Chuẩn bị đi bắt xe thôi anh em, qua chỗ này cẩn thận nhé, em xử lý đó". Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Chủ tài khoản Facebook được xác minh là L.A.H (SN 2002). Người này trú tại xóm Cốc Tém, xã Lý Bôn. H hoàn toàn không thuộc lực lượng CSGT. Tại cơ quan công an, H thừa nhận hành vi. Đối tượng tự ý dùng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh cá nhân mặc trang phục của lực lượng CSGT.

L.A.H tại cơ quan công an. Ảnh: LN

Tại cơ quan công an, L.A.H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình qua phân tích của lực lượng công an. Đối tượng cam kết không tái phạm và gỡ bỏ hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội.

Công an xã đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với L.A.H số tiền 7,5 triệu đồng. Hình thức xử lý căn cứ trên hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng, chỉnh sửa, ghép hình ảnh mặc trang phục lực lượng vũ trang. Người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.