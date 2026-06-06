Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về việc khi nào chủ xe bị xử lý.

Điều kiện bắt buộc đối với người cầm lái

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), để điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người lái xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe và phải có giấy phép lái xe phù hợp, còn hiệu lực và còn điểm.

Bên cạnh đó, một yếu tố then chốt là người được giao xe phải bảo đảm trong cơ thể không có nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật nghiêm cấm.

CSGT xử lý học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Ảnh: Đình Hiếu

Về phía chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện, khoản 7 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: Nghiêm cấm hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện điều khiển. Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm người mượn xe đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật trước khi giao phương tiện.

Cục CSGT khẳng định việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi giao xe không được thực hiện một cách máy móc.

"Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh đầy đủ các tình tiết và chứng cứ. Chỉ xử phạt khi xác định được chủ xe hoặc người quản lý biết rõ người mượn hoặc người được giao xe không đủ điều kiện nhưng vẫn đồng ý giao xe", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, có 5 trường hợp cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt đối với chủ xe.

Các trường hợp đó là: tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng; không xác định được đối tượng vi phạm; đã hết thời hiệu xử phạt hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt; cá nhân vi phạm đã chết hoặc mất tích, tổ chức vi phạm đã giải thể hoặc phá sản; hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã được chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giao xe cho người không đủ điều kiện có thể bị phạt tù đến 7 năm

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), Điều 264 Bộ luật Hình sự đã quy định rõ về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Tùy theo tính chất và mức độ hậu quả, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, người giao xe có thể bị xử lý hình sự. Ảnh: Đình Hiếu

Thực tế, nhiều địa phương đã khởi tố các vụ án liên quan đến hành vi này. Đơn cử, tại Phú Thọ, ngày 14/2, cơ quan chức năng đã khởi tố Đinh Minh Quang về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tại Thanh Hóa, ngày 18/7/2025, bà Vi Thị Thài cũng bị khởi tố về tội danh tương tự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc người đã sử dụng rượu, bia, ma túy.

Việc quản lý chặt chẽ phương tiện không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.