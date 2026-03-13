XEM CLIP:

Chiều 13/3, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chủ xe máy nhãn hiệu Honda SH liên quan vụ việc. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc và nhận định đây là hành vi gây mất an ninh trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Tài xế ô tô chọc lốp xe máy. Ảnh chụp màn hình

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, tối 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một ô tô nhãn hiệu Range Rover mang BKS 30H-352.XX dừng đỗ tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phía bên phải ô tô có một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda SH.

Nam thanh niên nói rằng "chủ xe đã khóa cổ chiếc xe máy", sau đó đi ra phía sau và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Sau đó, tài xế ô tô xuống xe, cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào 2 lốp xe máy rồi rời đi.