FPT mất 4,5 tỷ USD vốn hóa; SHB lên tiếng về tin đồn; đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó TGĐ Sun Group; dự thảo tách Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khỏi EVN; Bộ Công Thương làm rõ quy chuẩn trạm sạc xe điện... là những tin tức chú ý trong tuần.

FPT gánh 2 sức ép, mất 4,5 tỷ USD vốn hóa bất chấp lợi nhuận tăng vọt

Phiên giao dịch 9/10, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT tiếp tục giảm 1.800 đồng, xuống 57.900 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2026, mã này giảm hơn 38%. So với vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1/2025, thị giá đã giảm hơn một nửa, kéo vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 117.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,5 tỷ USD.

Từ một doanh nghiệp phần mềm, FPT đã vươn lên thành tập đoàn công nghệ có mạng lưới khách hàng toàn cầu. Nhưng hơn 3 năm bùng nổ của AI trên thế giới đặt ra thách thức lớn đối với tập đoàn này, cùng áp lực cổ phiếu lao dốc suốt nhiều tháng.

SHB lên tiếng về tin đồn

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa chính thức lên tiếng.

SHB cho biết các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế vẫn diễn ra bình thường. Ngân hàng tiếp tục theo dõi thanh khoản, cân đối dòng tiền và các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp chỉ 810 cổ phiếu

Theo thông tin công bố ngày 6/10, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy (mã KOS) vừa bị công ty chứng khoán thực hiện giải chấp 810 cổ phiếu trong thời gian từ 30/9 đến 6/10. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Cường còn nắm giữ 72,3 triệu cổ phiếu (chiếm 33,43%).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group

Ông Đỗ Thanh Hải làm việc tại Sun Group từ ngày 5/10. Ông giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành đạo diễn điện ảnh năm 1996.

Ông Hải có nhiều năm gắn bó và làm Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Tái cơ cấu ngành điện: Tách Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khỏi EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Song, trong dự thảo đề án tái cấu Tập đoàn, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang có ý kiến trái chiều, nhất là ở khâu truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.

Liên quan đến việc tái cơ cấu ngành điện, Bộ Công Thương đang định hướng sớm tách Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khỏi EVN, từng bước tách bạch hoạt động phân phối và bán lẻ điện.

Trước đề xuất của Bộ Công Thương về việc sớm tách Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khỏi EVN, Bộ Tài chính cho rằng cần có lộ trình thận trọng nhằm hạn chế xáo trộn và bảo đảm an ninh cung cấp điện.

GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm

Kinh tế Việt Nam đang bước vào quý cuối năm với nền tảng tăng trưởng tích cực. GDP quý III/2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01% - cao nhất kể từ năm 2011.

GDP Việt Nam đang cao hơn đáng kể mức 2,9% của kinh tế thế giới. Mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm đặt ra kỳ vọng lớn cho quý IV, với đầu tư công là một trong những động lực quan trọng.

Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng đầu tư, được nâng tín nhiệm lên BBB-

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng tích cực lên BBB-, triển vọng ổn định.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được R&I đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của R&I đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop

Cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam, hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Cục Thuế xác định thu nhập từ tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử chịu thuế thu nhập cá nhân 5%; TikTok Shop có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay.

Bộ Công Thương: Chỉ đưa quy chuẩn trạm sạc xe điện, việc kinh doanh đầu tư do DN quyết

Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn mới, yêu cầu trạm sạc xe điện đáp ứng yêu cầu an toàn và minh bạch thông tin thanh toán.

Tại họp báo thường kỳ chiều 7/10, đại diện Bộ Công Thương đã thông tin rõ hơn về quy định các trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích.

Lãi suất tiền gửi tăng, Phó Thống đốc chỉ ra điều đang dần thay đổi

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 ngày 7/10/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.

Phó Thống đốc cho rằng lãi suất ngân hàng dù chịu áp lực tăng nhưng tốc độ tăng đang chậm lại, mặt bằng lãi suất về cơ bản xoay quanh mặt bằng mới.