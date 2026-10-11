Giá rau củ tăng mạnh; chi gần 2,2 tỷ USD nhập khẩu thịt; lợn hơi trong nước giảm giá sâu; Mỹ tăng mua hạt tiêu của Việt Nam; Trung Quốc gom mua hàng triệu tấn gạo của Việt Nam; giá xăng tăng... là tin tức thị trường chú ý trong tuần.

Giá rau củ tăng mạnh, một loại rau gia vị đắt ngang 1kg thịt heo

Giá rau củ tại TPHCM tiếp tục tăng cao, trong đó một số loại rau gia vị đã vượt 100.000 đồng/kg. Tiểu thương cho biết có loại rau hiện có giá ngang một số loại thịt heo bán tại chợ.

Đơn cử, giá rau cải bó xôi tại chợ dao động từ 70.000 đồng/kg, cải ngọt, cải xanh từ 55.000-60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng so với ngày thường; rau xà lách từ 45.000-55.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg.

Nhóm rau gia vị như rau ngò rí 10.000-12.000 đồng/lạng, tức 100.000-120.000 đồng/kg tùy điểm bán, hành lá 80.000-90.000 đồng/kg. Nhóm có mức giá ít tăng hoặc giữ nguyên như cà rốt, su hào, bí đao, bí đỏ, bắp cải tròn Đà Lạt cỡ nhỏ dao động từ 15.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Bà Thảo, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch, xác nhận giá rau về chợ duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của thời tiết và một phần do giá nhiên liệu. Hiện rau ăn lá và rau gia vị là nhóm mặt hàng tăng giá mạnh nhất do dễ bị dập và hư hỏng khi gặp mưa.

Chi gần 2,2 tỷ USD nhập khẩu thịt; lợn hơi trong nước giảm giá sâu

Tính đến hết tháng 9 năm nay, nước ta đã chi ra gần 2,2 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt. Theo đó, các loại thịt gia cầm, thịt lợn và thịt trâu giá rẻ tiếp tục tràn về Việt Nam.

Giá của những loại thịt nhập khẩu này được rao bán rẻ hơn khoảng 20-50% so với các mặt hàng nội địa cùng phân khúc.

Giá trung bình nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 ở mức 1.712 USD/tấn, giảm 36% so với cùng kỳ.

Tính bình quân, giá nhập khẩu thịt heo về Việt Nam chỉ khoảng 45.000 đồng/kg. Mức giá này chưa bằng một nửa giá thịt heo tại các chợ truyền thống ở TPHCM, nơi giá bán bình quân từ 100.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá lợn hơi xuất chuồng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Trong khi dự báo giá lợn hơi trong ngắn hạn sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang.

Cập nhật đến 5/10, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc và miền Nam dao động từ 54.000-56.000 đồng/kg; miền Trung ở mức 55.000-56.000 đồng/kg.

Thịt heo nhập khẩu giá rẻ chưa dễ thay thế thịt tươi trong bữa cơm người Việt, nhưng đang tìm được đầu ra ở bếp ăn công nghiệp và các sản phẩm chế biến.

Mỹ tăng mua một loại hạt của Việt Nam, giảm nhập từ Ấn Độ và Indonesia

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.152 tấn hạt tiêu, thu về gần 164 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và 10,8% về giá trị so với tháng trước.

Việt Nam xuất bán gần 217.000 tấn hạt tiêu trong 9 tháng. Ảnh: Huchaco

Lũy kế đến hết tháng 9 năm nay, nước ta đã xuất bán gần 217.000 tấn hạt được ví như “vàng đen”, kim ngạch đạt 1,41 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu tăng 16,2% về khối lượng và tăng 11,4% về giá trị.

Đáng chú ý, thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng lên 80,4%, củng cố vị thế nguồn cung lớn nhất tại thị trường này.

Trung Quốc gom mua hàng triệu tấn gạo của Việt Nam, chỉ sau một quốc gia

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9, nước ta xuất khẩu 377.400 tấn gạo, thu về 205,6 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp nước ta xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo, trị giá 3,11 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo giảm 6,1% về khối lượng và giảm 10,9% về giá trị.

Trong 8 tháng năm 2026, Trung Quốc chi gần 505 triệu USD nhập khẩu hơn 1 triệu tấn gạo Việt Nam, vươn lên vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của gạo Việt, sau Philippines.

Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 8/10 được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu mazut được điều chỉnh tăng, trong khi giá dầu diesel giảm. Theo đó, giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Liên quan đến xăng dầu, tại họp báo thường kỳ chiều 7/10, đại diện Bộ Công Thương chia sẻ rõ hơn về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu, đồng thời cho rằng khó xảy ra tình trạng thương nhân đầu mối có thể chi phối hoàn toàn giá bán trên thị trường.

iPhone 18 vừa mở bán đã có máy kích hoạt, rẻ hơn tới 3,5 triệu đồng

Các mẫu iPhone 18 vừa ra mắt đã bắt đầu xuất hiện tại một số hệ thống bán lẻ dưới dạng máy đã kích hoạt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro 512GB đã kích hoạt được bán với giá 41,99 triệu đồng, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với mức 45,49 triệu đồng của máy mới cùng dung lượng.

Với bản 256GB, giá máy đã kích hoạt khoảng 36,49 triệu đồng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với máy mới, hiện được niêm yết ở mức 38,99 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max 256GB đã kích hoạt có giá khoảng 41,99 triệu đồng, tương đương máy mới cùng dung lượng.