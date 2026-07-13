Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT để tăng hiệu suất làm việc không còn xa lạ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng chatbot để lên thực đơn hay tìm kiếm trích dẫn truyền cảm hứng, cây viết Elton Jones của trang công nghệ Tom's Guide đã thử nghiệm một phương pháp mới: đặt duy nhất một câu hỏi định hướng cho ChatGPT vào đầu giờ làm việc mỗi ngày trong suốt một tuần.

Công thức câu lệnh điều hướng

Mỗi sáng, tác giả gửi cho ChatGPT danh sách việc cần làm trong ngày, bao gồm cả việc chuyên môn (nghiên cứu đề tài, viết bài) lẫn việc cá nhân (đặt lịch khám răng, khám bệnh, bán sách cũ). Đi kèm với đó là cấu trúc prompt mang tính chiến lược:

"Dựa trên những gì tôi muốn hoàn thành hôm nay, quyết định quan trọng nhất tôi cần đưa ra trước 1 giờ chiều để giúp phần còn lại của ngày dễ dàng hoặc thành công hơn là gì? Hãy giải thích lý do, đưa ra ba ưu tiên hàng đầu, một điều cần tránh và một lịch trình đơn giản".

Đặt câu lệnh đúng cho ChatGPT để tìm ra việc cần làm trong ngày. Ảnh: Shutterstock

Lời giải của ChatGPT

Dựa vào lịch sử tương tác trước đó, ChatGPT nhận diện nhóm công việc tạo ra giá trị dài hạn lớn nhất cho tác giả là sáng tạo nội dung và xuất bản bài báo. AI phân tích rằng ngày làm việc chỉ được coi là "thắng lợi" khi hai bài viết đinh được hoàn thiện trước 1 giờ chiều. Các công việc hành chính khác đều được xếp vào hàng thứ yếu.

Việc đặt ra một quy tắc rõ ràng giúp người dùng giữ được sự tập trung cao độ trong nhiều giờ liên tục. Khi các bài viết quan trọng hoàn thành, những việc còn lại sẽ được xử lý trong tâm lý thoải mái, không bị áp lực đè nặng vào cuối ngày.

ChatGPT cũng đưa ra lời khuyên: không trộn lẫn việc hành chính vào các khối giờ làm việc sáng tạo. Việc gọi điện cho bác sĩ hoặc nha sĩ mang lại cảm giác bận rộn như đang làm việc, nhưng thực chất lại làm ngắt quãng sự tập trung chuyên sâu. AI khuyến nghị nên gom các việc vặt này lại thành một nhóm để xử lý cùng lúc vào cuối ngày.

Đồng thời, hệ thống cung cấp một bộ lọc tư duy cho người dùng trong suốt ngày làm việc. Mỗi khi phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, người dùng chỉ cần tự hỏi: "Việc này có giúp hoàn thành hai bài viết hôm nay không?". Nếu câu trả lời là không, công việc đó sẽ bị gác lại.

Sau một tuần áp dụng liên tục với các danh sách công việc thay đổi mỗi ngày, tác giả nhận thấy thói quen này giúp thiết lập tư duy làm việc nhất quán, loại bỏ hoàn toàn căng thẳng và tối ưu hóa thời gian xử lý công việc có tác động lớn nhất.

(Theo Tom’s Guide)