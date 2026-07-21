Một người dân nhận thừa kế 2.500m2 đất vào năm 2019, trong khi thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980.

Trước đây, người cha đã kê khai, đăng ký diện tích đất ở 2.800m2 trong hồ sơ theo Chỉ thị 299/TTg và sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Người dân băn khoăn, sau khi nhận thừa kế, liệu có còn được xác nhận lại diện tích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg hay không và nếu được thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Theo Luật Đất đai 2024, thửa đất được xác định lại diện tích đất ở khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ địa chính, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng đưa ra một số nguyên tắc.

Theo khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai 2024, thửa đất được xác định lại diện tích đất ở khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện.

Cụ thể: (1) Là thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư (trước đây); (2) Đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004; (3) Thửa đất trước khi cấp Giấy chứng nhận (trước đây) đã có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024; (4) Không phải đất nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì người dân có thể thực hiện đồng thời thủ tục đăng ký biến động do nhận thừa kế và thủ tục xác định lại diện tích đất ở.

Liên quan đến trình tự thực hiện, Bộ cho biết khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện.

Do đó, người dân cần liên hệ UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên môn về đất đai thuộc địa phương nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện.