Theo phản ánh, người dân được tặng cho thửa đất rộng 145m2 và được cấp sổ đỏ vào tháng 2/2024. Trong đó, 40m2 là đất ở và 105m2 là đất trồng cây lâu năm.
Trên trích lục thửa đất trên giấy chứng nhận có xác định vị trí phần đất ở nằm giáp ngõ, còn phần đất trồng cây lâu năm ở phía trong. Ranh giới giữa hai loại đất được thể hiện bằng đường nét đứt.
Tuy nhiên, thực tế tại khu vực được xác định là đất trồng cây lâu năm lại có một căn nhà rộng khoảng 40m2 do cha ông để lại, được xây dựng từ đầu những năm 1990.
Sau khi đối chiếu hiện trạng với sổ đỏ, người dân phát hiện vị trí đất ở trên sổ không trùng khớp với vị trí căn nhà hiện hữu và mong muốn được đính chính để phù hợp với thực tế.
Công dân đặt câu hỏi liệu có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xóa đường nét đứt phân định giữa đất ở và đất trồng cây lâu năm trên giấy chứng nhận hay không?
Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết pháp luật về đất đai không có quy định về việc thể hiện ranh giới giữa phần đất ở và đất trồng cây lâu năm trong trường hợp một thửa đất gồm đất ở và đất khác.
Theo khoản 4 Mục I Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về bản đồ địa chính, chỉ quy định ranh giới của công trình trên đất là nhà ở được thể hiện bằng đường nét đứt.
Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể về việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại khoản 1 Điều 152.
Về trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ, việc thực hiện theo Mục XIV, Nội dung C, Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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Khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai năm 2024 quy định về việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp.
Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính; Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.
Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo Nghị định số 151/2025.
Việc nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ được thực hiện theo 3 trường hợp.
Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện sai sót: Khi phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho người dân và yêu cầu nộp lại bản gốc để thực hiện đính chính.
Người dân tự phát hiện sai sót: Trường hợp phát hiện thông tin sai ngay từ lần cấp đầu, người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa theo quy định.
Phát hiện sai sót khi làm thủ tục biến động: Nếu lỗi được phát hiện trong quá trình sang tên, chuyển nhượng…, hồ sơ có thể nộp tại Bộ phận Một cửa hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.
Người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định này. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.
Bên cạnh đó cần giấy tờ chứng minh sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đề nghị đính chính hoặc sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự thì phải có văn bản về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.