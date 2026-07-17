Theo phản ánh, người dân được tặng cho thửa đất rộng 145m2 và được cấp sổ đỏ vào tháng 2/2024. Trong đó, 40m2 là đất ở và 105m2 là đất trồng cây lâu năm.

Trên trích lục thửa đất trên giấy chứng nhận có xác định vị trí phần đất ở nằm giáp ngõ, còn phần đất trồng cây lâu năm ở phía trong. Ranh giới giữa hai loại đất được thể hiện bằng đường nét đứt.

Tuy nhiên, thực tế tại khu vực được xác định là đất trồng cây lâu năm lại có một căn nhà rộng khoảng 40m2 do cha ông để lại, được xây dựng từ đầu những năm 1990.

Sau khi đối chiếu hiện trạng với sổ đỏ, người dân phát hiện vị trí đất ở trên sổ không trùng khớp với vị trí căn nhà hiện hữu và mong muốn được đính chính để phù hợp với thực tế.

Công dân đặt câu hỏi liệu có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xóa đường nét đứt phân định giữa đất ở và đất trồng cây lâu năm trên giấy chứng nhận hay không?

Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo Nghị định số 151/2025. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết pháp luật về đất đai không có quy định về việc thể hiện ranh giới giữa phần đất ở và đất trồng cây lâu năm trong trường hợp một thửa đất gồm đất ở và đất khác.

Theo khoản 4 Mục I Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về bản đồ địa chính, chỉ quy định ranh giới của công trình trên đất là nhà ở được thể hiện bằng đường nét đứt.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể về việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại khoản 1 Điều 152.

Về trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ, việc thực hiện theo Mục XIV, Nội dung C, Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.