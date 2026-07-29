Theo phản ánh của một công dân, gia đình có thửa đất trồng cây lâu năm rộng 6.500m2, mặt tiền tiếp giáp đường khoảng 50m.

Năm 2006, người này đã chuyển nhượng 2.500m2 đất cho chủ sử dụng thửa đất nằm phía sau. Phần đất chuyển nhượng có mặt tiền giáp đường khoảng 2,5m. Đến nay, người đứng tên giấy chứng nhận muốn thực hiện thủ tục tách phần diện tích đã bán để sang tên cho người mua.

Công dân băn khoăn liệu phần đất trên có đủ điều kiện tách thửa hay không? Đồng thời, người này cũng muốn biết quy trình thực hiện và căn cứ pháp lý áp dụng.

UBND cấp tỉnh căn cứ quy định của Luật Đất đai, pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế tại địa phương để quy định cụ thể về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan địa phương.

Theo Bộ, việc xem xét có đủ điều kiện tách thửa hay không phải căn cứ vào hồ sơ lưu trữ của vụ việc cũng như các quy định do UBND cấp tỉnh ban hành để triển khai Luật Đất đai.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời nhưng nêu ra một số nguyên tắc.

Bộ dẫn Điều 220 Luật Đất đai quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất. Theo đó, khoản 4 của điều luật này giao UBND cấp tỉnh căn cứ các quy định của Luật Đất đai, pháp luật liên quan và điều kiện thực tế tại địa phương để quy định cụ thể về điều kiện, diện tích tối thiểu khi tách thửa đối với từng loại đất.

Bên cạnh đó, Bộ cũng dẫn khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo quy định này, việc tách thửa phải bảo đảm thửa đất sau khi tách có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng.

Đáng chú ý, nếu người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa để làm lối đi khi tách thửa thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích làm lối đi đó.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc phải tách thửa. Việc hợp các thửa đất cũng không bắt buộc phải cùng mục đích sử dụng, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất hoặc cùng thời hạn sử dụng đất.

Đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án nhưng không đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tách thửa theo Điều 220 Luật Đất đai thì sẽ không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 1/8/2024.

Ngoài ra, các hồ sơ tách thửa, hợp thửa đã nộp đầy đủ, hợp lệ trước khi Nghị quyết 254/2025/QH15 có hiệu lực (1/1/2026) nhưng chưa được giải quyết thì sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định của nghị quyết này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.