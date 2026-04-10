Người dân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất nhưng không tách thửa băn khoăn về điều kiện pháp lý đi kèm, đặc biệt là yêu cầu phần diện tích chuyển đổi có phải tiếp giáp với đường giao thông hay không?

Bên cạnh đó, người dân cũng thắc mắc có được lựa chọn vị trí nằm bên trong thửa đất (không giáp mặt đường), miễn phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai quy định, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

Điều 122 Luật Đất đai chỉ quy định về điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó không có điều kiện về việc có cạnh tiếp giáp với đường giao thông.