Sáng 17/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đã khiến 4 người tử vong.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 quốc lộ 27C, xe khách loại 40 chỗ Phương Trang mang biển kiểm soát 59H-531.XX bị tai nạn. Khi đến địa điểm trên, lượng đất đá đổ lớn bất ngờ đổ vào bên phải xe, khiến ô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng phải băng núi để đến hiện trường vụ tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Thời điểm trên, trời mưa to, xảy ra sạt lở tại 2 đầu đường gồm Km43 và Km47, khiến việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, đến 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người chết tại chỗ. Trong đó, 3 người đã đưa được khỏi xe, còn 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong xe. Đồng thời, vụ tai nạn cũng khiến 1 người bị thương, mắc kẹt trong xe. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa người này ra bên ngoài.

Cũng theo Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ cho thấy, đây là vụ tai nạn do thiên tai.

Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh Khánh Hòa đang tập trung ứng cứu vụ tai nạn.