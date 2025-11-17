Sáng nay (17/11), lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), vụ sạt lở khiến 6 người tử vong (3 nam, 3 nữ). Ba nạn nhân được đưa ra ngoài trong đêm, 3 người còn mắc kẹt trong xe. Vụ việc cũng làm 19 người bị thương, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 22h30 tối qua, xe khách 40 chỗ mang biển số TPHCM đang di chuyển trên đèo Khánh Lê theo hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) để tiếp tục hành trình ra Quảng Ngãi. Khi đến khu vực thuộc Nam Khánh Vĩnh, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ sạt lở, đổ xuống ôtô, khiến xe bị hư hỏng nặng và nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Ô tô khách thời điểm gặp nạn có 32 người, gồm 29 khách, tài xế và 1 phụ xe.

Một khối đá nặng hàng tấn từ ta luy dương tràn xuống chắn ngang đường Quốc lộ 27C.

Theo ngành chức năng tỉnh Khánh Hoà, mưa lớn làm sạt lở 2 đầu trên đèo nên việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 2 xe cứu nạn cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ của địa phương.

Đến 0h lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường tai nạn. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện xe cẩu, xe múc để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến sáng nay, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai khi còn các nạn nhân kẹt trong xe do bị đá đè.

Quốc lộ 27C, dài 121km, là tuyến đường quan trọng nối liền Đà Lạt và Nha Trang, thường được các xe chở khách du lịch lựa chọn. Trên tuyến đường này, đèo Khánh Lê dài 33km thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Gần đây, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung đã dẫn đến một số vụ sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, vào tối qua, đèo Khánh Sơn đoạn qua xã Cam An (Khánh Hòa) xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp một lán trại với 10 người bên trong. Sự cố khiến một người thiệt mạng, một người bị thương và một người hiện đang mất tích.