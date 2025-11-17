Sáng 17/11, trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết mưa lớn đã khiến khu vực sườn núi trên đèo Khánh Sơn bị sạt lở, vùi lấp lán trại có 10 người bên trong. Sự cố xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/11.

Thời điểm này, 7 người may mắn thoát nạn, 3 người còn lại bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp. Ảnh: N.X

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN công an tỉnh, cùng với quân sự và chính quyền địa phương đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy hai người. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong, một người bị thương được chuyển đến bệnh viện và trường hợp còn lại đang mất tích.

Một nhân chứng cho biết trong lán trại có 10 người, đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải. Họ đi phát dọn rừng thuê và dựng lán trại ven suối Tường Vy để nghỉ đêm. Hôm qua, họ vừa ăn cơm tối xong, chuẩn bị ngủ, thì nghe tiếng đất đá đổ xuống. Lúc này, mọi người hoảng loạn tháo chạy.

Hiện trường xảy ra sạt lở, vùi lấp 3 người. Ảnh: N.X

Chủ tịch UBND xã Cam An cho biết, 10 người trong lán trại được một đơn vị quản lý rừng phòng hộ tại địa phương thuê đến dọn dẹp cây cối. Mưa lớn, nên chiều cùng ngày, khu vực đường lên sườn núi đã được cơ quan chức năng lập chốt chặn, cảnh báo về tình hình sạt lở.

Chủ tịch UBND xã Cam An thông tin thêm nạn nhân còn lại mất tích trong vụ sạt lở vẫn chưa được tìm thấy. Tại khu vực này đang có mưa, các đơn vị liên quan tiếp tục di chuyển các khối đá lớn nhằm tìm kiếm người còn lại.