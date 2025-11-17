Sáng 17/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đã khiến 6 người tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 quốc lộ 27C, xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang mang biển kiểm soát 59H-531.XX đã gặp nạn. Khi đến khu vực này, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập vào phía phải của xe, khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng phải băng núi để đến hiện trường vụ tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn và sạt lở xuất hiện ở cả hai đầu tuyến đường, tại Km43 và Km47, khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 6 người tử vong. Theo Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ cho thấy đây là vụ tai nạn do ảnh hưởng của thiên tai.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh Khánh Hòa đang tập trung ứng cứu vụ tai nạn.