Theo phản ánh của công dân, gia đình có thửa đất vườn trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu ngày 24/2/1993.

Năm 2010, thửa đất được tách thành 2 thửa mới và được cấp sổ đỏ cho từng thửa.

Năm 2022, gia đình đăng ký biến động và đính chính mục đích sử dụng đất trên giấy chứng nhận thành đất trồng cây lâu năm theo hướng dẫn của cán bộ địa chính phường.

Năm 2025, người này nhận thừa kế hợp pháp và đứng tên trên giấy chứng nhận.

Hiện nay, công dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở để xây dựng nhà cho con cháu.

Công dân thắc mắc, với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 15/10/1993, khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ thuộc đối tượng nào theo quy định của Luật Đất đai 2024? Đồng thời, khi chuyển sang đất ở, việc tính tiền sử dụng đất sẽ được áp dụng theo đối tượng nào trong Nghị định số 103/2024?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin công dân cung cấp, mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận là đất trồng cây lâu năm. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2024 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024, căn cứ để cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở là một trong các loại quy hoạch sau: Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có chức năng tại địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Việc nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP do Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì tham mưu Chính phủ xây dựng. Để bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng chính sách, pháp luật tại địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định liên quan và liên hệ cơ quan tài chính tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.