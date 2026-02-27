Theo phản ánh, năm 1997, gia đình công dân này được cấp bìa đỏ đối với 2 thửa đất nông nghiệp, tổng diện tích 800m2. Trong đó, thửa số 1 có diện tích 500m2, thửa số 2 có diện tích 300m2.

Đến năm 2000, thực hiện phương án dồn điền đổi thửa theo chủ trương của Nhà nước, thửa số 1 được đổi và dồn về thửa số 2, hình thành một thửa đất mới với tổng diện tích 800m2.

Hiện nay, công dân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 800m2 sau dồn điền đổi thửa. Tuy nhiên, UBND xã và Văn phòng Đăng ký đất đai đều từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do không thuộc thẩm quyền.

Công dân thắc mắc, với trường hợp cấp giấy chứng nhận do dồn điền đổi thửa theo phương án đã được phê duyệt thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 12 Điều 4 Nghị định số 226/2025 là UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã hay UBND cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường/Văn phòng Đăng ký đất đai), Chủ tịch UBND cấp tỉnh (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường/Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai)?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chiếu quy định tại Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Theo khoản 1 Điều 192 Luật Đất đai 2024, “tập trung đất nông nghiệp” là việc tăng diện tích đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất, trong đó có việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo phương án dồn điền, đổi thửa.

Khoản 4 Điều 77 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định về thực hiện tập trung đất nông nghiệp nêu: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình UBND cùng cấp ký cấp giấy chứng nhận trên cơ sở phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi ký cấp, cơ quan này trao giấy chứng nhận cho người được cấp; đồng thời chuyển 1 bộ hồ sơ kèm 1 bản sao giấy chứng nhận đến Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 2024, UBND cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, điểm h khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025, đã chuyển giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 2024 từ UBND cấp huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện.