Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có công văn số 2424 trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay.

Theo phản ánh gửi tới Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, công dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 137 Luật Đất đai 2024.

Quy định này nêu rõ một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận là: “Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở, nay được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993”.

Từ đó, người dân đặt câu hỏi: Trường hợp giấy chuyển nhượng, mua bán đất được lập bằng giấy viết tay, có chữ ký của các bên và được lập trước ngày 15/10/1993 nhưng không có xác nhận của cơ quan nhà nước tại thời điểm giao dịch. Nếu nay được UBND cấp xã xác nhận việc sử dụng đất ổn định trước thời điểm này thì giấy tờ đó có được coi là hợp lệ để cấp sổ đỏ hay không?

Bên cạnh đó, công dân cũng đề nghị làm rõ nếu trường hợp trên được chấp nhận thì cần đáp ứng thêm những điều kiện nào để được công nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung kiến nghị, Cục Quản lý đất đai cho biết, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 137 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua bán nhà ở gắn liền với đất ở được lập trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước thời điểm này thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Cục Quản lý đất đai cho biết thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thuộc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định 49/2026, đồng thời UBND cấp tỉnh được giao quy định trình tự, thủ tục hành chính để thực hiện.

Do đó, để được xem xét cụ thể hồ sơ và hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục cấp sổ đỏ, người dân cần liên hệ UBND cấp xã nơi có đất hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại địa phương.