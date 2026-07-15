Theo phản ánh, người dân được thừa kế thửa đất từ bố mẹ. Gia đình đã sử dụng thửa đất làm nơi ở từ năm 1973, thuộc diện đất ở trước năm 1980.

Năm 1995, UBND xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó ghi diện tích "đất ở + vườn" là 380m2. Tuy nhiên, kết quả đo đạc địa chính sau này xác định diện tích thực tế của thửa đất là 669,2m2.

Ngày 29/12/2025, người dân nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đã cấp lần đầu do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện, đồng thời đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sau khi thu hồi.

Tuy nhiên, theo phản ánh, cán bộ địa chính cấp xã trả lời rằng diện tích đất ở khi cấp lại vẫn chỉ được xác định là 380m2, căn cứ theo sổ mục kê ruộng đất.

Người dân băn khoăn cách trả lời này có đúng quy định không, bởi theo tìm hiểu, đối với đất ở có từ trước năm 1980, nếu không có tranh chấp và không thay đổi hiện trạng thì diện tích đất ở có thể được xác định tối đa bằng 5 lần hạn mức giao đất ở.

Tại địa phương, hạn mức giao đất ở là 200m2. Do đó, người dân muốn biết mình có thuộc trường hợp được xác định lại diện tích đất ở hay không và cần thực hiện thủ tục như thế nào.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân kiểm tra lại thông tin về việc UBND xã đã cấp giấy chứng nhận vào năm 1995.

Theo Bộ, nếu đúng tại thời điểm đó UBND xã là cơ quan cấp giấy chứng nhận thì việc cấp này không đúng thẩm quyền, thuộc trường hợp phải thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai.

Về việc xác định lại diện tích đất ở, Bộ viện dẫn quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai.

Theo đó, đối với thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004, nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai thì khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được xác định lại diện tích đất ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện để xác định lại diện tích đất ở, người dân cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện.