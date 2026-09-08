Video highlights Alexander Zverev 3-0 Luciano Darderi

Trước trận đấu, Alexander Zverev được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, Luciano Darderi cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi tay vợt người Italia đang đứng thứ 22 ATP và từng gây khó khăn cho nhiều tên tuổi lớn.

Ngay từ set đầu tiên, Zverev đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp. Tay vợt người Đức kiểm soát tốt các pha bóng dài, tận dụng hiệu quả những cơ hội giành break để nhanh chóng khép lại set đấu với chiến thắng 6-2.

Zverev tiếp tục hành trình chinh phục US Open 2026 - Ảnh: US Open

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra trong set 2. Zverev liên tục gây sức ép ở những game giao bóng của Darderi, giành break sớm và duy trì lợi thế để tiếp tục thắng 6-2, tạo khoảng cách an toàn sau hai set.

Bước sang set 3, Darderi vùng lên mạnh mẽ nhằm kéo trận đấu sang set thứ tư. Tay vợt Italia thi đấu quyết liệt hơn, buộc Zverev phải bước vào loạt tie-break căng thẳng. Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh của hạt giống số 2 đã giúp anh giành chiến thắng 7-3 trong loạt đấu quyết định.

Chung cuộc, Zverev đánh bại Darderi sau 3 set với tỷ số 6-2, 6-2, 7-6(7-3), qua đó giành quyền vào vòng tứ kết Mỹ mở rộng 2026. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Đức sẽ là Botic van de Zandschulp.

Với phong độ hiện tại, Zverev đang cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai sau chức vô địch Roland Garros 2025.

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