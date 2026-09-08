Video highlights Learner Tien 2-3 Karen Khachanov:

Learner Tien đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất tại US Open 2026 khi đối đầu Karen Khachanov ở vòng đấu loại trực tiếp. Tay vợt gốc Việt thi đấu kiên cường, liên tục tạo ra thế trận giằng co nhưng cuối cùng phải nhận thất bại sau 5 set căng thẳng.

Ngay từ set đầu tiên, hai tay vợt đã cho thấy sự cân bằng khi từng điểm số đều diễn ra quyết liệt. Khachanov tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 7-5, tạo lợi thế ban đầu.

Khachanov thể hiện bản lĩnh trước Learner Tien - Ảnh: US Open

Không hề nao núng, Learner Tien nhanh chóng đáp trả trong set 2. Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt chơi chủ động hơn, khai thác tốt những khoảng trống của đối thủ để thắng 6-4, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở set 3 khi hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break. Bằng bản lĩnh trong những thời điểm quyết định, Tien giành chiến thắng 7-6, vượt lên dẫn trước và đứng trước cơ hội tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, Khachanov cho thấy kinh nghiệm của một tay vợt hàng đầu. Đại diện Nga nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng áp đảo 6-1 ở set 4 trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-4 trong set quyết định.

Chung cuộc, Khachanov vượt qua Learner Tien với tỷ số 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4. Dù dừng bước, màn trình diễn của Tien tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng của một tài năng trẻ đang vươn lên trên sân chơi Grand Slam.

4 cặp đấu vòng tứ kết đơn nam US Open 2026