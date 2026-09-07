Video highlights Carlos Alcaraz 3-0 Tommy Paul

Carlos Alcaraz bước vào vòng 4 US Open 2026 với thử thách mang tên Tommy Paul. Tay vợt Tây Ban Nha được giao bóng trước nhưng Paul nhập cuộc đầy tự tin, liên tục đáp trả bằng những cú đánh mạnh và chính xác.

Hai tay vợt bảo vệ tốt các game giao bóng cho tới game thứ 10. Đúng thời điểm quan trọng, Paul mất tập trung và để Alcaraz dẫn 40-15. Nhà vô địch Grand Slam tận dụng ngay cơ hội break để khép lại set đầu với chiến thắng 6-4.

Alcaraz lần thứ 5 vào tứ kết Mỹ mở rộng - Ảnh: US Open

Sang set 2, Alcaraz tăng tốc và sớm bẻ giao bóng ở game 2. Paul lập tức đòi lại break ngay game kế tiếp, nhưng tay vợt Mỹ tiếp tục mắc sai lầm và mất giao bóng ở game 4.

Alcaraz từng có tới 5 cơ hội giành thêm break tại game 6 nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, lợi thế có được vẫn giúp anh kiểm soát thế trận và thắng 6-3.

Ở set 3, Alcaraz tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ. Anh giành break quan trọng ở game 3 rồi duy trì sự ổn định trong những game giao bóng còn lại.

Tommy Paul nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng. Alcaraz thắng set cuối 6-4, qua đó hoàn tất chiến thắng chung cuộc 3-0 và giành quyền vào tứ kết US Open 2026.

Phong độ ổn định cùng khả năng tận dụng thời cơ đang giúp Alcaraz tiếp tục cho thấy anh là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch US Open năm nay.